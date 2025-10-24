Logo

Уловили сома дугог 292 центиметра, оборили свјетски рекорд

24.10.2025

21:49

Сом
Фото: Facebook/Screenshot/Polska Akademia Wędkarska

Невјероватан улов у акумулацијском језеру Рибники на југу Пољске одушевио је риболовни свијет. Током такмичења у спортском риболову уловљен је сом дуг чак 292 центиметра, што према свему судећи представља нови свјетски рекорд, пише "Соксзинувидек".

Дивовску рибу уловили су Кристоф Пира и Адриан Гонтарц, чланови риболовачког клуба "Академиа Węдкарска" из Лублина. Двојац се такмичио у дисциплини спининга, техници риболова у којој се грабљивице рибе лове покретним, вјештачким мамцем.

Здравко Чолић

Сцена

Здравко Чолић открио да ли прижељкује унучиће

"Требало нам је више од сат и по да га извучемо. Кад смо га напокон угледали, нисмо могли вјеровати очима, био је огроман, с главом попут чудовишта", изјавио је Пира за портал "спорт.пл".

Након мјерења, потврђено је да је сом дуг 292 центиметра, чиме је премашио досадашњи свјетски рекорд од 285 цм, постављен у Италији 2023. године на ријеци По.

"Ово није само нови пољски рекорд, већ и свјетски", поносно је додао Пира.

Након службених мјерења, риба је пуштена назад у језеро, у складу с правилима такмичења и начелима одрживог риболова.

Акумулацијско језеро Рибники већ је познато као рај за риболовце. У њему обитавају многе крупне врсте, међу којима посебно истичу сомови и шарани.

Chat GPT

Наука и технологија

ChatGPT ускоро недоступан на овој апликацији

Стручњаци објашњавају да се голема величина риба може приписати специфичним условима, вода у језеру користи се за хлађење термоелектране на угљен, због чега је стално топлија од просјека, што погодује бржем расту риба.

Овај импресивни улов не само да је донио свјетску славу двојици риболоваца, већ је и додатно потврдио статус Рибника као једног од најзанимљивијих риболовачких одредишта у Европи, преноси "АгроКлуб".

