Оцу Миладину украли ауто из дворишта, послије 6 дана услиједио позив

Извор:
Курир
24.10.2025
21:57
Коментари:0
Свештенику Миладину Спасојевићу (75) из Кикинде, протонамеснику Храма светог оца Николаја, лопови су украли аутомобил из дворишта његове куће усред дана, а потом му вратили возило уз поруку и 2.000 динара.
Необичан случај у Кикинди одиграо се у суботу, 11. октобра, и насмијао и самог оца Миладина, али није било тако у почетку када су, за сада, непознати лопови „позајмили“ аутомобил који је био паркиран у хаустору, одмах иза улазних врата његовог дома.
"Било је 15 часова и супруга и ја смо се спремали да је возим код стоматолога. Само што сам отишао по ствари и да се обучем, жена ме је питала кад ћемо кренути. Одговорио сам јој да уђе у кола, јер ћу убрзо доћи. Питала ме је: „У која кола? Гдје су?“ Мислио сам да се шали. Када сам се вратио, мог плавог „пежоа 1007“, турбо дизела са кровним отвором, није било. Само што се нисам онесвијестио. Кључ је био у колима, дворишна капија отворена, а од кола ни трага, ни гласа", прича отац Миладин.
Каже да је одмах обавијестио кикиндску полицију и наравно, растужио се, јер вијести о његовом „љубимцу“ није било. Дани су пролазили, а са њима и нада да ће га икада поново видјети.
