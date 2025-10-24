Logo

Оцу Миладину украли ауто из дворишта, послије 6 дана услиједио позив

Извор:

Курир

24.10.2025

21:57

Оцу Миладину украли ауто из дворишта, послије 6 дана услиједио позив
Фото: Pixabay

Свештенику Миладину Спасојевићу (75) из Кикинде, протонамеснику Храма светог оца Николаја, лопови су украли аутомобил из дворишта његове куће усред дана, а потом му вратили возило уз поруку и 2.000 динара.

Необичан случај у Кикинди одиграо се у суботу, 11. октобра, и насмијао и самог оца Миладина, али није било тако у почетку када су, за сада, непознати лопови „позајмили“ аутомобил који је био паркиран у хаустору, одмах иза улазних врата његовог дома.

"Било је 15 часова и супруга и ја смо се спремали да је возим код стоматолога. Само што сам отишао по ствари и да се обучем, жена ме је питала кад ћемо кренути. Одговорио сам јој да уђе у кола, јер ћу убрзо доћи. Питала ме је: „У која кола? Гдје су?“ Мислио сам да се шали. Када сам се вратио, мог плавог „пежоа 1007“, турбо дизела са кровним отвором, није било. Само што се нисам онесвијестио. Кључ је био у колима, дворишна капија отворена, а од кола ни трага, ни гласа", прича отац Миладин.

Каже да је одмах обавијестио кикиндску полицију и наравно, растужио се, јер вијести о његовом „љубимцу“ није било. Дани су пролазили, а са њима и нада да ће га икада поново видјети.

Сом-24102025

Свијет

Уловили сома дугог 292 центиметра, оборили свјетски рекорд

"Прошло је шест дана од нестанка аутомобила када ми је зазвонио телефон. Позвали су ме из зрењанинске полиције и рекли да мој аутомобил већ данима стоји паркиран испред њихове Полицијске управе. Одмах сам отишао по кола и имао шта да видим. На сједишту су били кључеви, порука и 2.000 динара. У поруци је писало: 'Оче Миладине, знамо да се нећете љутити. Хвала'. Ко год да је био, мало се послужио колима и још ми и платио", каже кроз смијех свештеник, помало у невјерици.

Сада му је, додаје, све то симпатично, али му је на самом почетку стрес обрисао садашњи осмијех са лица.

Била је то поука за њега, али и за друге, да се никада не оставља кључ у аутомобилу. Оцу Миладину помогао је Бог, али је лекцију научио - морамо и сами да се чувамо, пише Курир.

