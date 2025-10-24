Тежак удес изазвао велике гужве на ауто-путу

Извор:
На дионици ауто-пута код мјеста Јошаница, у близини Вогошће, данас нешто прије 16 сати је дошло до саобраћајне несреће у којој су учествовала два возила, потврђено је из Министарства унутрашњих послова КС.
Према првим информацијама, удес је проузроковао велику материјалну штету, а на терену су упућене полицијске патроле које обављају увиђај и регулишу саобраћај.
Због несреће су се створиле велике гужве на прилазима ауто-путу, а возачима се савјетује опрез и стрпљење приликом проласка овим дијелом пута.
Више информација о узроцима и евентуалним повријеђенима биће познато након завршетка увиђаја.
