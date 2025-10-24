Logo

Тежак удес изазвао велике гужве на ауто-путу

Извор:

Кликс

24.10.2025

17:08

Коментари:

0
Тежак удес изазвао велике гужве на ауто-путу
Фото: Принтскрин/Јутјуб

На дионици ауто-пута код мјеста Јошаница, у близини Вогошће, данас нешто прије 16 сати је дошло до саобраћајне несреће у којој су учествовала два возила, потврђено је из Министарства унутрашњих послова КС.

Према првим информацијама, удес је проузроковао велику материјалну штету, а на терену су упућене полицијске патроле које обављају увиђај и регулишу саобраћај.

Евро

Хроника

Акција ФУП-а: Ухапшене Сарајлије терете да су у банкама мијењали лажне евре

Због несреће су се створиле велике гужве на прилазима ауто-путу, а возачима се савјетује опрез и стрпљење приликом проласка овим дијелом пута.

Више информација о узроцима и евентуалним повријеђенима биће познато након завршетка увиђаја.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Vogošća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Два трактора и радна машина запаљени у дворишту куће у Српцу

Хроника

Два трактора и радна машина запаљени у дворишту куће у Српцу

59 мин

0
Застрашујуће вијести за милионе људи: Пораст нивоа мора пријети градовима

Наука и технологија

Застрашујуће вијести за милионе људи: Пораст нивоа мора пријети градовима

1 ч

0
Пет саобраћајних полицајаца ухапшено због мита

Хроника

Пет саобраћајних полицајаца ухапшено због мита

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Ухапшен осумњичени за убиство Ане: Младу маму избо на улици пред сином, па побјегао

1 ч

0

Више из рубрике

Акција ФУП-а: Ухапшене Сарајлије терете да су у банкама мијењали лажне евре

Хроника

Акција ФУП-а: Ухапшене Сарајлије терете да су у банкама мијењали лажне евре

54 мин

0
Два трактора и радна машина запаљени у дворишту куће у Српцу

Хроника

Два трактора и радна машина запаљени у дворишту куће у Српцу

59 мин

0
Пет саобраћајних полицајаца ухапшено због мита

Хроника

Пет саобраћајних полицајаца ухапшено због мита

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац починио самоубиство у породичној кући

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

48

Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

17

46

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

17

45

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

17

43

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

17

33

Како одабрати најбоље маслиново уље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner