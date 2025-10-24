Logo

Акција ФУП-а: Ухапшене Сарајлије терете да су у банкама мијењали лажне евре

24.10.2025

16:59

Фото: Pixabay

Федерална управа полиције (ФИП) је у оквиру акције "Еуро", која је спроведена јуче, 23. октобра, на подручју Кантона Сарајева, ухапсила А.Г. (43), Е.Љ. (41.) и А.Б.(33) из Сарајева због сумње да су у банкама мијењали кривотворене новчанице евра у КМ.

Наиме, јуче су службеници Федералне управе полиције, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево спровели су наведену акцију, а по наредби Општинског суда у Сарајеву претресали су на три локације.

"Том приликом су ухапшени А.Г., Е.Љ. и А.Б. из Сарајева због сумње у извршење кривичног дјела прање новца. Наведена лица се сумњиче да су у претходном периоду новац, за који су знали да потиче из кривичног дјела, стављали у промет на начин да су у пословницама банака вршили конверзију новчаница валуте еуро, обојених електро-хемијском заштитом у конвертибилне марке, чиме су осумњичени за себе стекли знатну имовинску корист", саопштено је из ФУП-а.

Трактор

Хроника

Два трактора и радна машина запаљени у дворишту куће у Српцу

Додају да су осумњичени након криминалистичке обраде предата наведеној институцији као надлежном Тужилаштву на даљње поступање уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу, пишу Независне.

Подсјетимо, због кривичног дјела прање новца истражиоци ФУП-а су јуче, 23. октобра, ухапсили три особе. Они су током јучерашњег дана претресали на три локације покушавајући пронаћи прљав новац за који се сумња да се ставља у легалне токове у БиХ.

