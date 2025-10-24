Ужас у БиХ: Мушкарац починио самоубиство у породичној кући

Извор:
Аваз
24.10.2025
16:32
Коментари:0
Мушкарац је починио самоубиство јуче у Ковачима, на подручју Тузланског кантона незванично сазнаје портал "Аваза".
Полицијској станици Живинице јуче је око 12 сати пријављено да је у породичној кући у Ковачима пронађено беживотно тијело мушкарца (1968) са повредом узрокованом ватреним оружјем и да се највероватније ради о суициду.
- Изласком полицијских службеника на мјесто догађаја пронађено је беживотно тијело, а поред тијела је пронађено и ватрено оружје за које је то лице посједовало оружни лист. Смрт је на мјесту догађаја потврдио љекар СХМП Дома здравља Живинице, а о догађају је упознат дежурни тужилац КТТК-а према чијим упутама су истражиоци ОКП ПУ Живинице извршили увиђај – потврђено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.
По наредби тужиоца, тијело страдалог превезено је у Комеморативни центар гдје ће бити извршена обдукција, те ће се према упутама тужиоца предузимати и даље радње на документовању пријављеног догађаја, додају из полиције.
