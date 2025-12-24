Пјевач доживио незгоду: Аутомобил завршио у каналу поред пута

Извор:
Гранд
24.12.2025
21:07
Коментари:0
Познати пјевач Александар Мисојчић, познатији као Xander, доживио је саобраћајну незгоду док се враћао из Хрватске ка Србији након наступа.
- Враћали смо се са свирке кад ми је на једној кривини ауто проклизао. Ударио сам у банкину и слетио у канал доле. Срећом, сви смо добро. Наравно да смо се уплашили, али најважније је да смо здрави и неповријеђени - изјавио је он за медије.
Здравље
Упозорење: Ових 5 пића пијемо сваки дан, а могу да оштете јетру
На аутомобилу је настала већа материјална штета, али пјевач посебно истиче да је најбитније што су он и његове колеге добро и да је то једино што тренутно заиста значи.
Подсјетимо, прошлог децембра Xander је био у центру пажње и због несвакидашњег инцидента на граничном прелазу са пјевачицом Гогом Секулић.
Свијет
Станаре згрозио призор на балкону: Комшија суши месо преко окачених шипки
Тада су обоје задржани од стране хрватске полиције након што их је навигација навела на неактивни прелаз и дошло је до неспоразума приликом уласка у Хрватску, због чега је Xander ухапшен на кратко прије него што су пуштени да наставе ка наступу.
Сцена
1 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
21
40
21
39
21
30
21
20
21
19
Тренутно на програму