Logo
Large banner

Пјевач доживио незгоду: Аутомобил завршио у каналу поред пута

Извор:

Гранд

24.12.2025

21:07

Коментари:

0
Пјевач доживио незгоду: Аутомобил завршио у каналу поред пута

Познати пјевач Александар Мисојчић, познатији као Xander, доживио је саобраћајну незгоду док се враћао из Хрватске ка Србији након наступа.

- Враћали смо се са свирке кад ми је на једној кривини ауто проклизао. Ударио сам у банкину и слетио у канал доле. Срећом, сви смо добро. Наравно да смо се уплашили, али најважније је да смо здрави и неповријеђени - изјавио је он за медије.

Сокови

Здравље

Упозорење: Ових 5 пића пијемо сваки дан, а могу да оштете јетру

На аутомобилу је настала већа материјална штета, али пјевач посебно истиче да је најбитније што су он и његове колеге добро и да је то једино што тренутно заиста значи.

Подсјетимо, прошлог децембра Xander је био у центру пажње и због несвакидашњег инцидента на граничном прелазу са пјевачицом Гогом Секулић.

илу-балкон-зграда-24122025

Свијет

Станаре згрозио призор на балкону: Комшија суши месо преко окачених шипки

Тада су обоје задржани од стране хрватске полиције након што их је навигација навела на неактивни прелаз и дошло је до неспоразума приликом уласка у Хрватску, због чега је Xander ухапшен на кратко прије него што су пуштени да наставе ка наступу.

Подијели:

Тагови:

Пјевач

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На аеродрому у Подгорици одузети телефони вриједни 2,6 милиона еура

Регион

На аеродрому у Подгорици одузети телефони вриједни 2,6 милиона еура

1 ч

0
"Преговори завршени, Путин је обавијештен"

Свијет

"Преговори завршени, Путин је обавијештен"

1 ч

0
Какво нас вријеме очекује до Божића?

Друштво

Какво нас вријеме очекује до Божића?

1 ч

0
Милан Васић са сином у манастиру Грачаница

Сцена

Милан Васић одвео сина на Косово, посјетили велику светињу

1 ч

0

Више из рубрике

Милан Васић са сином у манастиру Грачаница

Сцена

Милан Васић одвео сина на Косово, посјетили велику светињу

1 ч

0
Роб и Мишел Рајнер преминули су неколико минута након што су задобили вишеструке повреде ножем

Сцена

Роб и Мишел Рајнер преминули су неколико минута након што су задобили вишеструке повреде ножем

3 ч

0
Северина непожељна у БиХ, грађани позивају на бојкот

Сцена

Северина непожељна у БиХ, грађани позивају на бојкот

5 ч

0
''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера

Сцена

''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

40

Илон Маск поручио да долази свијет без оскудице: Ове ствари ће промјенити све

21

39

Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

21

30

Економски стручњаци буџет за 2026. оцијенили реалним и остваривим

21

20

Ово је кућа Патријарха Павла: Његово родно мјесто преживјело је катастрофу, а ово је дом гдје је одрастао

21

19

Сутра је важан празник за мајке и дјецу: Славимо великог свеца, а ово су обичаји

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner