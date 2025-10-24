Ограничена цијена пелета на бх. тржишту

24.10.2025
Влада ФБиХ је на телефонској сједници, на приједлог Федералног министарства трговине, донијела одлуку којом се прописује мјера непосредне контроле цијена одређивањем највишег нивоа продајне цијене пелета од дрвета у трговини на мало на територији Федерације БиХ.
У складу са овом одлуком највиша продајна цијена пелета не може прелазити 480 КМ плус ПДВ у трговини на мало, по тони у свим паковањима. Ова одлука се примјењује до 1.децембра ове године.
"За реализацију и надзор над провођењем ове одлуке задужују се федерална и кантонална тржишна инспекција. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеним новинама ФБиХ", наведено је на Влади ФБИХ.
Како је предлагач образложио, разлог за прописивање ове мјере је превенција и сузбијање нереалног утврђивања цијена и евентуалног непоштеног понашања појединих произвођача или трговцима пелетом, с циљем заштите грађана и омогућавања уредне снабдјевености тржишта.
Такође, предлагач одлуке је образложио да је било неопходно као мјеру непосредне контроле цијена прописати мјеру одређивања највишег нивоа цијена за пелет, која је привременог карактера, а с циљем благовременог интервенисања на тржишту Федерације БиХ и спречавања шпекулативног и неодговорног понашања свих учесника у ланцу снабдијевања пелетом.
Дрвени пелет је природни енергент, односно обновљиво био-гориво, произведено из био-масе (уситњеног дрвета, пиљевине, струготине), ваљкастог је облика промјера од 6 мм или 8 мм (+/-1) и дужине од 3,15 мм до 40 мм, влажности испод 10 посто, што омогућава врло високу ефикасност сагоријевања.
Подсјетимо, како је раније речено у наредном периоду биће појачане контроле тржишта пелета са циљем откривања евентуалних неправилности и шпекулативног формирања цијена, поручено је 20. октобра, након састанка Дениса Шулића, министар трговине и туризма Српске са представницима Асоцијације произвођача пелета у БиХ.
Цијене пелета на бх. тржишту у посљедњих неколико дана су експлодирале, па је тако за тону пелета потребно издвојити и скоро 700 марака, пишу Независне.
