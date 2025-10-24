Logo

Одређен притвор осумњиченом да је испред Скупштине ранио мушкарца

Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана Владану А. (70) осумњиченом да је 22. октобра испред Дома Народне скупштине из пиштоља, који је неовлашћено носио, ранио оштећеног М.Б, а потом бензином полио и запалио шаторе испред Скупштине.

Притвор му је одређен да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду, као и због узнемирења јавности, саопштено је из тог суда.

Више јавно тужилаштво у Београду је раније саопштило да се осумњичени на саслушању бранио ћутањем, односно да је искористио своје законско право да не износи одбрану.

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дјело убиство у покушају у стицају са кривичним дјелом недозвољено држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривичним дјелом изазивање опште опасности.

Постоје основи сумње да је Владан А. 22. октобра око 10.15 часова дошао испред Дома Народне скуштине, ушао у један од шатора и из ватреног оружја, пиштоља Мелиор, који је неовлашћено носио, у правцу оштећеног М.Б, који је ушао за њим у шатор упућујући му ријечи "Шта радите, како улазите тако без позива", испалио више пројектила и том приликом је оштећени задобио тјелесне повреде у предјелу десне наткољенице.

Након што се оштећени М.Б. послије задобијања повреда затетурао испред улаза у шатор и удаљио, осумњичени је испалио више пројектила, а потом и изазвао пожар тако што је бензином који је понио са собом у пластичној кантици - канистеру, полио унутрашњост шатора у коме су се налазиле различите ствари и гардероба и уз помоћ отвореног пламена исти запалио.

Пламен се потом са овог шатора проширио и на сусједне шаторе и предмете који су се налазили у њима, усљед чега је дошло и до оштећења возила шкода октавија које се налазило на службеном паркингу испред Дома Народне скупштине.

