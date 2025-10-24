Logo

Заплијењена велика количина нелегалних лијекова за мршављење

Извор:

СРНА

24.10.2025

16:25

Фото: pexels/Polina Tankilevitch

Највећа пљенидба нелегалних лијекова за мршављење у свијету извршена је у Великој Британији, саопштила је британска Агенција за регулацију лијекова и здравствених производа /МХРА/.

Службеници агенције демонтирали су фабрику у којој су се производиле хиљаде нелиценцираних инјекција за мршављење.

Агенција је објавила да је заплијенила 2.000 оловака или ињектора на којим је означено да садрже "тирзепатид" и "ретатрутид", лијекове за мршављење који нису одобрени у Великој Британији, те десетине хиљада празних ињектора и сирове хемикалије.

Како је наведео, фабрика у централној Енглеској прва је те врсте откривена у Великој Британији.

"Ово је побједа у борби против криминалаца који доводе животе људи у опасност продајом опасних и илегалних ињекција за мршављење како би брзо зарадили", рекао је британски министар здравља Вес Стритинг.

Он је додао да су нерегулисани производи, направљени без обзира на безбједност или квалитет, представљали велики ризик за купце.

