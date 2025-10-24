Кремљ: Састанак Трампа и Путина и даље могућ

Извор:
Б92
24.10.2025
13:27

Потпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да председници Русије и САД не искључују могућност самита у будућности.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас да, иако предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп тренутно није заинтересован за самит са руским предсједником Владимиром Путином, није искључио могућност да се такав састанак одржи у будућности.
"Да, предсједник Трамп је рекао да је за сада престао да разматра одржавање самита. Међутим, у протекла два дана је већ неколико пута поновио да не искључује одржавање таквог самита у будућности. Предсједник Путин дијели овај став, као што је и сам рекао јуче током разговора са медијима", рекао је Песков, пренела је агенција РИА Новости.
Ни један ни други лидер, према његовим ријечима, не желе да се састану без јасних циљева и одговарајуће припреме, сматрајући да би било "губљење времена" да се окупљају без конкретних преговарачких основица.
Песков је коментарисао и отказивање потенцијалног самита између Русије и САД, за који је планирано да се одржи у Будимпешти. Према његовим ријечима, није био одређен конкретан датум самита нити су се стране договориле о њему.
"Прије свега, нико није објавио прецизан датум самита. И нико се није сложио у вези са њим. То је прва тачка. У том смислу, било је веома тешко пореметити нешто што није било посебно договорено", истакао је портпарол Кремља.
