Logo

Кремљ: Састанак Трампа и Путина и даље могућ

Извор:

Б92

24.10.2025

13:27

Коментари:

0
Кремљ: Састанак Трампа и Путина и даље могућ
Фото: Танјуг/АП

Потпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да председници Русије и САД не искључују могућност самита у будућности.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас да, иако предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп тренутно није заинтересован за самит са руским предсједником Владимиром Путином, није искључио могућност да се такав састанак одржи у будућности.

"Да, предсједник Трамп је рекао да је за сада престао да разматра одржавање самита. Међутим, у протекла два дана је већ неколико пута поновио да не искључује одржавање таквог самита у будућности. Предсједник Путин дијели овај став, као што је и сам рекао јуче током разговора са медијима", рекао је Песков, пренела је агенција РИА Новости.

Потребни јасни циљеви

Ни један ни други лидер, према његовим ријечима, не желе да се састану без јасних циљева и одговарајуће припреме, сматрајући да би било "губљење времена" да се окупљају без конкретних преговарачких основица.

Песков је коментарисао и отказивање потенцијалног самита између Русије и САД, за који је планирано да се одржи у Будимпешти. Према његовим ријечима, није био одређен конкретан датум самита нити су се стране договориле о њему.

"Прије свега, нико није објавио прецизан датум самита. И нико се није сложио у вези са њим. То је прва тачка. У том смислу, било је веома тешко пореметити нешто што није било посебно договорено", истакао је портпарол Кремља.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марк Зел: Огромна храброст предсједника Додика у одбрани хришћанских вриједности

Република Српска

Марк Зел: Огромна храброст предсједника Додика у одбрани хришћанских вриједности

4 ч

0
Трамп прекинуо трговинске преговоре с Канадом

Свијет

Трамп прекинуо трговинске преговоре с Канадом

7 ч

0
Ко је Лаура Лумер?

Свијет

Ко је Лаура Лумер?

17 ч

1
Бијела кућа објавила у ком случају је још увијек могућ састанак Путина и Трампа

Свијет

Бијела кућа објавила у ком случају је још увијек могућ састанак Путина и Трампа

18 ч

0

Више из рубрике

Бизнисмен са Балкана погинуо у паду авиона: Ово је потенцијални узрок несреће

Свијет

Бизнисмен са Балкана погинуо у паду авиона: Ово је потенцијални узрок несреће

1 ч

0
Милионска штета! Стотине хиљада ајфон 17 завршили у води

Свијет

Милионска штета! Стотине хиљада ајфон 17 завршили у води

2 ч

0
Пао дрон у Пољској

Свијет

Пао дрон у Пољској

3 ч

0
Муслимани у Британији се масовно крсте у хотелима, потапају их у кади

Свијет

Муслимани у Британији се масовно крсте у хотелима, потапају их у кади

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

14

10

Током викенда више дијелова града без струје

14

08

Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

14

06

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

14

00

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner