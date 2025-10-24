Милионска штета! Стотине хиљада ајфон 17 завршили у води

Извор:
Брод компаније „Евергрин“ изгубио је дио терета у заливу Кајао, међу којим су и стотине хиљада ајфона 17. Спасилачке екипе раде на повраћају контејнера, али велики дио електронике вјероватно је неповратно оштећен.
Брод компаније „Евергрин“ изгубио је око 50 контејнера током маневра у луци Кајао, при чему је дио терета завршио у мору. Инцидент је пореметио рад луке и одмах привукао пажњу поморских власти.
Међу изгубљеним стварима били су одјећа, обућа, сатови, кухињски прибор и више од 500.000 ајфона 17, који су требали бити испоручени у Мексико. Огроман обим електронике наглашава размере губитка и изазива забринутост због могућег утицаја на ланац снабдијевања.
Лучке власти саопштиле су да се инцидент догодио док је брод обављао маневре истовара. Комбинација јаких вјетрова и високих таласа довела је до тога да се неколико контејнера одвојило и пало у море.
Поморски стручњаци напомињу да, иако ријетки, овакви губици могу да се догоде када су бродови изложени неочекиваним временским условима или када терет није стабилно распоређен. У овом случају, контејнери су пали са крме, показујући колико су рањиве пошиљке високе вриједности у транспорту.
Поморске спасилачке екипе брзо су реаговале како би извукле што више контејнера, али се процјењује да је значајан дио терета можда трајно оштећен због удара и излагања сланој води.
Лука је привремено обуставила рад како би се омогућили безбједни радови на спасавању, што је одложило друге пошиљке и створило посљедице у локалним и међународним распоредима транспорта. Екипе за спасавање суочавају се са изазовом проналажења контејнера расутих по заливу.
Радници и посматрачи у луци описали су хаотичну сцену док су контејнери падали и тонули. Посаде су се трудиле да осигурају преостали терет док је море и даље носило остатке. Спасилачке екипе одмах су реаговале како би покушале да поврате што више контејнера и умање штету „Епловог“ терета, прије свега ајфона 17.
Свједочења истичу колико се овакви инциденти брзо могу одиграти, претварајући рутинске операције истовара у хитну ситуацију високог ризика. Драматичне сцене наглашавају ризике са којима се суочава савремена поморска логистика, чак и под контролисаним условима.
Губитак високовриједне електронике, укључујући и ајфоне 17, покреће питања о безбједности транспорта, осигурању терета и отпорности глобалног ланца снабдијевања. Стручњаци напомињу да инциденти ове величине, иако ријетки, могу имати непосредне тржишне посљедице.
Власти настављају истрагу како би процијениле пуни обим губитка. За „Евергрин“ и друге превознике, инцидент са бродом „Евер Лунар“ подсјећа на изазове које носе екстремни временски услови, велике пошиљке и потребу за строжим мјерама безбједности у савременој поморској логистици.
