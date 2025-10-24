Logo

Фотографије трансродне манекенке обилазе свијет: Изгледом помјера границе

Фото: Инстаграм/leynabloom

Име Лејне Блум је постало познато у протеклих неколико година, а њене фотке редовно "обарају" друштвене мреже.

Позната трансродна манекенка Лејна Блум (35) пажњу на себе је скренула својим друштвеним активизмом, харизмом, изгледом, али и самоувјереношћу.

Лејна је рођена у мјешовитој породици, њен отац је Афроамериканац, док мајка долази са Филипина. Иако у свијету моде у почетку нису биле заступљене трансродне особе, она је успјела да изгради свој пут и постане препознатљива.

Манекенка је успјела да уђе у историју 2021. године када је постала прва транс жена на насловници Спортс Илустратед Свимсуит издања. Тада је доказала да "љепота не познаје границе".

"Ово није само насловница. Ово је побједа за све који су се икада осјећали невидљиво", рекла је тада она.

С обзиром на то да се опробала и као глумица у филму "Порт Аутхоритy" који је 2019. приказана на Канском фестивалу, Лејна је постала и нова ЛГБТ+ икона.

Њене фотографије на Инстаграму су увијек предмет пажње, а позитивни коментари на рачун изгледа никада не изостају.

(суперженаб92)

