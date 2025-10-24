Муслимани у Британији се масовно крсте у хотелима, потапају их у кади

24.10.2025
11:04
Коментари:0
Хришћанска организација крсти мигранте у кадама азилантских хотела широм Велике Британије. Тражиоци азила, од којих су многи муслимани, масовно се подвргавају „ритуалима“, извјештава „Телеграф“.
Прича се фокусира на Carelinks Ministries, регистровану добротворну организацију повезану са мањинском хришћанском сектом христаделфијанаца, која посјећује хотеле како би обављала крштења у купатилима. Посљедњих година, бројним мигрантима који су постали христаделфијанци одобрен је азил у Британији, позивајући се на Европску конвенцију о људским правима (ЕКЉП), тврдећи да би се суочили са прогоном у својим матичним земљама због своје нове вјере. Христаделфијанци су секта која одбацује фундаментална хришћанска вјеровања попут Светог Тројства.
„Ово лудило мора да престане“
Открића су изазвала жестоке реакције. Крис Филп, конзервативни посланик у британском парламенту и министар унутрашњих послова у сјенци, назвао је крштења у купатилу „лудилом“ и доказом да систем азила треба „потпуно демонтирати“.
Случај је поново отворио дебату о лажности вјерских преобраћења, више од годину дана након што је Абдул Езеди , коме је одобрен азил након крштења, напао своју жену и двоје дјеце хемикалијама. Прошле године, цркве су се нашле под појачаном контролом након што су се појавили детаљи о Езедијевом преобраћењу, упркос томе што су га пријатељи описивали као „доброг муслимана“.
„Лудост крштавања илегалних имиграната у кади показује да је цијели овај систем сада ван сваке шале и да га треба потпуно демонтирати“, рекао је Филп. „Влада би требало одмах да престане да прихвата сва преобраћења у Великој Британији као основу за одобравање азила. Ово се злоупотребљава у индустријским размерама и ово лудило мора да престане, а пастори који одобравају очигледно неискрена преобраћења ради профита требало би да буду кривично гоњени због помагања и подржавања имиграционе преваре.“
Начин крштења у хотелима
Керлинкс оглашава своја крштења онлајн, а у свом годишњем извјештају за 2024. годину наводи да је прошле године преобратио „више од 260 особа у око 30 земаља“, укључујући „избјеглице и тражиоце азила“. Прије церемоније, кандидати се тражи да прочитају уводну књигу „Основе Библије“ и покажу разумијевање онога што читају и покају се за своје гријехе.
У сада обрисаним објавама на друштвеним мрежама, волонтер Данкан Хистер је виђен како путује земљом и крштава тражиоце азила у хотелима. Ритуал подразумијева да мигрант легне у пуну каду, а затим буде потопљен под воду.
Хистер је у јуну рекао да је крстио жену и „неке Иранце“ у „хотелу за тражиоце азила у западном Лондону“. Други су крштени у мору, а у новембру прошле године, троје мигранта из хотела је крштено након што их је „преобратио“ други тражилац азила.
Свијет
У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи
У разговору за „Телеграф“, Хистер је потврдио да обавља крштења у хотелским кадама. „Да, обављам“, рекао је. „Али то није главни фокус онога што радим. Не занима ме да се укључујем у дебату о томе 'да ли су ови људи искрени, да ли то раде само да би добили дозволу за боравак?' и сличне ствари.“
Додао је да таква крштења чине само мали дио укупног броја и да ни он ни организација нису укључени у процесе везане за азил. „Вјерујемо да је ово посебно питање за појединце и да је неопходно да они убиједе суд да је њихов прелазак у хришћанство валидан.“
Портпарол компаније Carelinks је такође нагласио: „Carelinks није укључен у процес помагања било којој особи која тражи азил. Захтијеви за азил су приватна ствар између подносиоца захтијева и државе.“
Случајеви пред судовима
Од 2019. године, пред вишим имиграционим судовима било је шест случајева у којима су мигранти тражили азил након што су постали христаделфијанци. Док су четири захтијева одбијена, два су била успијешна. У јануару 2019. године, једном иранском обраћенику је одобрен азил јер је судија пресудио да има „основан страх од прогона по повратку у Иран због своје вјере“. У другом случају, један ирански обраћеник је успио да поништи почетно одбијање након што је крштен.
Друге водеће цркве такође крштавају муслиманске тражиоце азила и подржавају њихове захтијеве, чак и када се испостави да обраћеници не познају основе хришћанства. У једном случају, ирански мигрант је крштен у баптистичкој цркви у Стокпорту само два дана након што је то затражио. Пастор је разговарао са њим користећи Гугл преводилац и закључио да „нема доброг разлога зашто не би требало да буде крштен“.
Конвертити који нису „прави хришћани“
У неким случајевима, судови су одбијали захтјеве за азил упркос подршци цркве. У мају ове године, једном иранском обраћенику је одбијен азил јер је утврђено да није „прави хришћанин“ и да није могао да објасни „шта Исус значи за њега“. Прошлог децембра, једном курдском Ирачанину је такође одбијен азил због „значајних сумњи“ у вези са његовим преобраћењем. У новембру 2024. године, једном Тунишанину је одбијен захтјев након што је откривено да је фалсификовао крштеницу.
Свијет
Драма на крузеру: Путник пао у море током крстарења
Роберт Бејтс, директор истраживања у Центру за контролу миграција, рекао је да случајеви показују да су конверзије „донекле вођене напорима да се систем превари“.
Црква Енглеске је негирала да користи „транспортну траку“ крштења, али њене смјернице за свештенство, издате у јануару ове године, признају да неки мигранти вјерују да ће им преобраћење помоћи да затраже азил. „Свештенство треба да буде свјесно ризика од помешаних мотива у тражењу преобраћења у хришћанство, а посебно крштења, посебно ако је почетни захтјев за азил одбијен“, наводи се у документу.
Фудбал
3 ч0
Друштво
3 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
14
20
14
10
14
08
14
06
14
00
Тренутно на програму