Драма на крузеру: Путник пао у море током крстарења

Телеграф

21.10.2025

17:33

Фото: Pixabay

Туристи на броду Norwegian Jewel, који плови од Барселоне ка Мајамију, кажу да су пробуђени у 2 сата послије поноћи када се преко разгласа огласила порука "code Oscar starboard" - поморски сигнал за ванредну ситуацију када особа падне у море. Један путник тврди да су чланови посаде потврдили да је "неко пао у море" и да је брод сада у "режиму потраге и спасавања" - тренутно кружи Атлантским океаном.

Норвешки крузер испловио је из Барселоне 15. октобра 2025. године. Британски путник, који је желио да остане анониман, рекао је: "Спавао сам у кабини. Капетан је издао обавјештење 'code Oscar starboard'".

"Пошто је порука емитована и у наше кабине, помислио сам да је озбиљно и погледао на интернету да 'Осцар' значи особа у мору. Управо смо прије десетак минута добили обавјештење да је неко заиста пао у море, и зато кружимо."

Из компаније Norwegian Cruise Line навели су да су контактирани ради коментара.

