Трик који помаже меду да се не поквари

Већина посластица у теглама има ограничен рок трајања - довољно је само једном да умочите прљаву кашичицу да колоније бактерија почну да бујају.
Међутим, постоје одређене намирнице са посебном трајношћу, способне да остану јестиве годинама.
Мед је једна од ових магичних супстанци. У затвореном окружењу, иако се златна материја може кристализовати, постајући густа и грудваста, неће се покварити.
Ова постојана способност да се одупре кварењу своди се на хемијски састав меда и начин на који се прави.
Када кажемо да се храна покварила, оно што заправо мислимо је да је нешто друго прво дошло до ње, нешто микроскопско.
Бактерије, гљивице и плијесан присутни су у барем малом броју у многим намирницама, а бројни поступци које људи користе за конзервисање хране осмишљени су да обесхрабре ова створења да је конзумирају.
Многи од ових микроорганизама преферирају влажне услове, више, али не превисоке температуре, благи пХ и доста кисика који користе у свом метаболизму. Дехидрација меса или воћа, дакле, лишава их воде, преноси РТС.
Кување хране на високој температури, а затим њено премјештање у фрижидер ради складиштења, убија многе микроорганизме и спрјечава раст оних који су преживјели.
Суспензија хране у смјеси за кисељење одбија све осим оних створења која највише воле киселину. Затварање нечега у тегли ограничава кисик којем имају приступ.
Чак и храна која је прошла кроз низ поступака конзервирања обично има ограничен рок трајања, као што можда знате ако сте икада отворили теглу џема запечаћену 1985. године, и унутра пронашли дебели слој буђи.
Увијек водимо унапријед изгубљену битку против ових организама, и било да је то мирис сирћета који нам говори да је лактобацил успио да уништи сок од наранџе, или црне мрље од буђи на унутрашњем зиду тегле путера од кикирикија, значи њиховог присуства су често непријатна и неизбјежна.
Али мед је необичан случај, и ево зашто. Праве га пчеле од цвјетног нектара, а почиње као топла, воденаста, слаткаста течност, нешто што дјелује као најчистији мамац за бактерије.
Пчеле концентришу нектар на путу до кошнице, уклањајући дио воде, користе ензиме да повећају садржај киселине у течности, спрјечавајући раст неких облика микроорганизама, разлажу шећере на једноставније, а затим пребацују садржај у коморе саћа.
Затим, раде нешто изванредно: почињу да распршују мед крилима. Распршивање полако испарава преосталу воду, попут вентилатора који испарава зној са ваше коже, тако да супстанца која је некада била око 70% или 80% воде види да тај број опада и опада и опада.
Потпуно зрео мед обично има садржај воде између око 15% и 18%. У ствари, однос молекула шећера и воде је толико огроман да физички не би било могуће растворити толико шећера у толико воде, без процеса попут оног који користе пчеле.
Тамо има пуно шећера и наравно да би микроорганизми вољели да га испробају. Али са тако мало воде - и киселошћу која их додатно дестимулишу - они једноставно не могу да преживе.
Затворите мед у тегли, да бисте ограничили доступност кисика, и постоји још једна препрека за раст.
Ово је стање познато као "ниска активност воде" међу научницима који се баве храном, и заправо, смањење активности воде супстанце је уобичајени трик за очување прерађене хране. Могуће је спријечити кварење влажне хране све док су молекули воде везани у интеракцијама са сољу или шећером, на примјер.
То не значи да мед може да издржи све изазове свјежине. Када се тегла меда отвори, његова површина је редовно изложена ваздуху, а умакање лизаних кашика ће донијети бактерије и влагу којих није било када је тегла била затворена.
