Најнижа плата у Српској биће повећана према степену стручности

Извор:
СРНА
24.10.2025
10:25
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик рекао је да ће у Републици Српској бити повећана најнижа плата и нагласио да је планирано да она поново буде структурисана према степену и квалификацијама, а не јединствена.
"Разговараћемо и са синдикатима и са послодавцима, а мој приједлог је да за неквалификоване раднике најнижа плата износи 1.000 КМ, за квалификоване раднике и средњу стручну спрему 1.200 КМ, а за високу стручну спрему не мање од 1.400 КМ, а можда и више", рекао је Додик у интервјуу Срни.
Предсједник Додик је нагласио да повећање плата није више само питање статуса, већ да дођемо до жељеног нивоа гдје ће плата бити довољно стимулативна да људи остану у Републици Српској.
"То је добро и за послодавце и оне који имају екстремне профите, морају се одрећи једног његовог дијела и повећати плате радницима. Дуго су и радници у Српској били заробљени социјално-друштвеним процесима који су владали у цијелој Европи и били сведени на "минимум". Вријеме је да поведемо још више рачуна о нашим људима", нагласио је он.
Предсједник Додик је истакао да је власт Српске и до сада бринула о радницима, и да Српска треба сама да нађе најбољи начин који ће бити добар за све.
Говорећи о најављеном формирању фонда дјечије штедње, предсједник Додик је у интервјуу Срни рекао да га је премијер Саво Минић информисао да је Влада Српске формирала радну групу, да је све што се тиче овог фонда у завршној фази, те да ће му то бити презентовано у наредних десетак дана.
Он је подсјетио да је идеја да свако новорођено дијете у Српској добије одређени новац, који би био орочен на 18 година и када дијете постане пунољетно имаће довољно новца за школовање или да започне властити бизнис.
"Предвиђено је да новац иде у одређени фонд, да дијете које је данас рођено буде власник новца и са навршених 18 година да одлучи шта ће радити с новцем. Новац не може повући тек тако, мора остати да живи у Српској. Не може га подићи и отићи у иностранство. То може једино у случају да оде у иностранство због школовања, али мора да гарантује да ће се вратити у Српску. Уколико то не учини, мора у Српској оставити гаранције да држава може да наплати тај новац ако жели да остане у иностранству", појаснио је Додик.
Уколико то пунољетно лице има на рачуну 100.000 КМ и жели да иде у иностранство, додао је предсједник, онда се мора одрећи тог новца, а уколико жели да остане у Српској, може да повуче новац уз услов да остане у Српској наредних десет година.
- Ова идеја гарантује потпуну равноправност, не прави разлику између било кога, ни између богатих и сиромашних, истока и запада, сјевера и југа. Сви ће имати исто право. То је добра идеја и драго ми је да то можемо да реализујемо - нагласио је Додик.
Додик је истакао да је веома задовољан досадашњим радом предсједника Владе Српске Саве Минића и његовог кабинета.
"Нова Влада Републике Српске показала је велику агилност и присутност на терену, а припрема годишњих и свих важних докумената је у току", рекао је он.
Када је ријеч о стању у "Електропривреде Републике Српске", предсједник је навео да постоји низ објективних проблема из којих произилазе субјективни.
"Један од објективних проблема је чињеница да је хидрометеоролошка ситуација потпуно лоша. Узмимо примјер гдје је испод очекиване квоте стуб воде у акумулацијама минус 25 метара па сад замислите од Билеће до Требиња колика је то количина воде и колико електричне енергије због тога није произведено", појаснио је Додик и нагласио да је у таквим околностима смањена производња електричне енергије.
Он је навео да Српска одржава електросистем јефтином електричном енергијом за домаћинства и привреднике и поручио да се мора наставити рад водећи рачуна да овај систем не буде доведен у још тежу ситуацију.
"Није то незадовољство да неко буде окривљен, већ да буде полазна основа да се проблеми рјешавају и то радимо и у Шумама Српске и Електропривреди Српске и на свим другим мјестима", рекао је Додик.
Они који критикују стање у "Електропривреди", каже он, не помињу да је у посљедњих 25 година, колико је и он на челу Српске, струја за становништво Српске била најнижа у Европи.
- Боље је да имамо проблем у предузећу него у цијелом друштву. Може се то једноставно ријешити, онако како замишљају ови `паметњаковићи` из СДС-а и ПДП-а. Повећају цијену струје за 100 одсто и за шест мјесеци сте ријешили све. Али ко ће плаћати ту струју и какав је социјални ефекат!? То њих не занима", истакао је Додик.
Он каже да су људи научени да је повећање цијене струје атак на живот, а нико се не одриче свог комфора.
"Погледајте само Бањалуку. Од саобраћајних гужви не можете да уђете или да изађете из града, али се нико не одриче аутомобила. А кад затражите да будемо солидарни да уравнотежимо систем, сви напрасно `скоче`", констатовао је Додик.
Чувамо стабилност Српске и јачамо њену међународну позицију
Предсједник Милорад Додик поручио је грађанима Републике Српске да ће наставити да ради на томе да Српска сачува функционалност, мир и стабилност, нагласивши да ће упоредо са тим јачати њену позицију на међународном нивоу.
Додик је нагласио да ће се и даље борити за права грађана, њихову сигурност и спокојан живот, те да су то кључне ствари које у наредном периоду треба сачувати.
"Ја своју позицију разумијем. Имам обавезу да одржимо стратешко партнерство са Руском Федерацијом и Мађарском, те да имамо братске, стратешке и сваке друге односе са Србијом, на највишем могућем нивоу", рекао је Додик у интервјуу Срни.
Предсједник је истакао да ће одржавати добре односе са политичким партијама широм Европе које су суверенистичке, а не идеалистичке, те да ће развијати и рехабилитовати односе са садашњом америчком администрацијом.
"То је оно што ми радимо. Такође, држимо стабилност у Републици, стабилност буџета, политичких прилика, социјалног и друштвеног ткива на различите начине, да све функционише како треба", нагласио је Додик.
Додик је поновио да Република Српска одбија било какву могућност усељавања десетине хиљада миграната који су отишли у ЕУ и Велику Британију.
"Сада желе да дио њих врате овдје и да се ми са њима боримо. Наравно да то одбијамо и нећемо дозволити", рекао је Додик.
Он је поручио да грађани Српске могу бити сигурни да ће ова власт наставити и даље да се бори за интересе Српске и њеног народа.
Додик је истакао да је свакодневно у контакту са грађанима Републике Српске који му поручују да су уз њега, пружају му подршку и захтијевају да не одустаје од свог пута.
"Недавно сам у Лакташима сједио са 300 људи, људе срећем на утакмицама, а био сам и на отварању фабрике у Љубији. Посјетио сам и Источно Сарајево гдје сам срео људе из академског и политичког живота и нико није рекао било шта ружно, осим неких Божовића. Али, то се од њих и очекује. Већина грађана осјећа и зна да је вођен политички процес против мене, да је то процес против Српске, а не Милорада Додика, да је опозиција издајничка и да све раде под утицајем бошњачке политике из Сарајева и појединих међународних фактора који и даље желе да буду на страни сарајевских муслимана", истакао је предсједник.
Напоменувши да је стално на терену и да разговара са људима, предсједник Додик је најавио да ће сутра присуствовати откривању споменика посвећеног ствараоцима и браниоцима Српске на Тргу стваралаца Републике Српске на Палама, а онда, како каже, путује на запад, па на исток.
Додик је истакао да, упркос многобројним обавезама, увијек нађе времена да буде са породицом, подсјетивши да је недавно у својој канцеларији примио најдражу "делегацију" - своје унуке.
- Били су веома заинтересовани за причу о политици све до тренутка док им нисам подијелио поклоне. Тада су се окренули поклонима. Унуци су дивна прича - рекао је Додик.
Економија
22 ч0
Друштво
1 д0
Република Српска
3 д1
Економија
3 д0
Република Српска
58 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму