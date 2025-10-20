Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

20.10.2025
15:31
Коментари:0
Социјални партнери и Влада Републике Српске наставиће преговоре о повећању износа најниже плате у Српској за идућу годину након што добију одређене финансијске показатеље од Министарства финансија, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите и предсједник Економско-социјалног савјета Српске Данијел Егић.
"На основу ових показатеља и добре анализе видјећемо у којој мјери и до којег износа се може повећати најнижа плата", рекао је Егић.
Егић је рекао да се тренутно не може говорити о конкретним износима повећања најниже плате у Републици Српској.
Очекује да ће одлука о повећању најниже плате бити донесена на Економско-социјалном савјету Републике Српске и да то неће морати да ради Влада у посљедњем мјесецу календарске године.
Егић је навео да је на сједници усвојен нови пословник о раду Економско-социјалног савјета за који каже да је модернији, ефикаснији и да ће допринијети ефикаснијем раду.
Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић рекао је да је за Савез важно уређивање, односно повећање најниже плате за идућу годину, али да само тиме ништа неће постићи ако цијене производа и услуга наставе да расту.
Предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић навео је да најниже плате у Републици Српској морају имати одређен проценат раста.
"Њихов раст мора бити у складу са макроекономским показатељима у Републици Српској", додао је Шкребић.
