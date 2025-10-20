Хуманост на дјелу: Почели радови на изградњи куће за породицу Милаковић

Извор:
АТВ
20.10.2025
15:17
Почели су радови на изградњи куће за породицу Милаковић из Автовца код Гацка.
Хумани људи су прикупили новац, фирме обезбиједиле машине и материјал, а општина локацију.
Подсјећамо, након прилога АТВ-а почела је градња куће овој породици која живи у на пола срушеној кући без струје и воде.
