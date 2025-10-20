Logo

Хуманост на дјелу: Почели радови на изградњи куће за породицу Милаковић

Хуманост на дјелу: Почели радови на изградњи куће за породицу Милаковић
Почели су радови на изградњи куће за породицу Милаковић из Автовца код Гацка.

Хумани људи су прикупили новац, фирме обезбиједиле машине и материјал, а општина локацију.

Подсјећамо, након прилога АТВ-а почела је градња куће овој породици која живи у на пола срушеној кући без струје и воде.

