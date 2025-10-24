Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

Извор:
Због несреће која се догодила око 15 сати на магистралном путу М-20 Горажде-Фоча у мјесту Вранићи саобраћај је био обустављен због увиђаја те се одвијао алтернативним правцима.
Како је навео портпарол полиције, узрок несреће је неприлагођена брзина.
"Поново је успостављен саобраћај након несреће у којој су учествовала два путничка моторна возила. Узрок несреће је неприлагођена брзина условима на путу. Нажалост, шест особа се пријавило у Ургентни центар Кантоналне болнице Горажде, али за сада се љекари нису изјаснили о степену повреда", изјавио је Јасенко Хаџић, портпарол Управе полиције МУП-а БПК Горажде.
Увиђај су обавили припадници Сектора криминалистичке полиције МУП-а БПК Горажде, а о догађају је обавијештен и дежурни кантонални тужилац.
