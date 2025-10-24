Logo

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

24.10.2025

20:39

Саобраћајна несрећа слупан аутомобил
Фото: Klix

Због несреће која се догодила око 15 сати на магистралном путу М-20 Горажде-Фоча у мјесту Вранићи саобраћај је био обустављен због увиђаја те се одвијао алтернативним правцима.

Како је навео портпарол полиције, узрок несреће је неприлагођена брзина.

Bunar

Регион

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

"Поново је успостављен саобраћај након несреће у којој су учествовала два путничка моторна возила. Узрок несреће је неприлагођена брзина условима на путу. Нажалост, шест особа се пријавило у Ургентни центар Кантоналне болнице Горажде, али за сада се љекари нису изјаснили о степену повреда", изјавио је Јасенко Хаџић, портпарол Управе полиције МУП-а БПК Горажде.

Увиђај су обавили припадници Сектора криминалистичке полиције МУП-а БПК Горажде, а о догађају је обавијештен и дежурни кантонални тужилац.

Goražde

Фоча

Саобраћајна несрећа

