"Кентаур" затвара своју фабрику: Шта ће бити са 250 запослених који су радили у погону

Данска компанија "Kентаур" објавила је данас да ће затворити своју фабрику у Врању, "уз уважавање права запослених".
Градоначелник Врања Слободан Миленковић каже да је одлука данске компаније "несхватљив и неразуман чин", који је дошао без икакве најаве и истакао да ће град заједно са државом наћи одговарајуће рјешење за новонасталу ситуацију.
Како је саопштено из "Кентаура", они затварају фабрику у Врању у складу са дугорочном стратегијом за јачање ефикасности и одржавање конкурентних цијена уз консолидовање производње са другим постојећим добављачима. Истовремено "Kентаур" се обавезује да ће транзицију спровести пажљиво и са уважавањем према запосленима које затварање фабрике погађа, пише на сајту ове данске компаније.
Генерална директорка компаније "Kентаур" Мие Kрог навела је да одлука није била лака, али је била неопходна како би се фирма ојачала на дужи рок.
"Никада није лако донијети одлуку која има људске посљедице. Дубоко нас погађа ситуација запослених који су погођени овим процесом и веома смо захвални на њиховом труду и посвећености током година", каже Kрог.
Она је додала да је фирма током протеклих година досљедно радила на оптимизацији производње и одржавању ефикасности кроз цијели ланац вриједности.
"Овом промјеном обезбјеђујемо да наши купци и даље добијају квалитет и поузданост испоруке које очекују од Kентаура", рекла је Kрог.
Пресељење производње дио је, како се додаје, континуираних напора компаније да оптимизује процесе и ојача сарадњу са стратешким добављачима.
"Промјену спроводимо како бисмо осигурали да можемо и даље да испоручујемо наше производе по стабилним цијенама. Ријеч је о стварању чврсте производне основе која одговара нашим амбицијама и потребама наших купаца", наглашава генерална директорка, наведено је у саопштењу.
Градоначелник Врања рекао је да су радници јутрос без икаквог образложења враћени са фабричких капија, да је одлука дошла без икакве најаве, не само према радницима, већ и према руководству града и државе.
"Скоро три стотине радника остало је без посла", навео је он и осудио овакав поступак данске компаније, преноси РТ Балкан.
Навео је да је упознао Министарство привреде са одлуком компаније.
"Локална самоуправа ће учинити све, заједно са државним органима, како би се нашло адекватно рјешење за новонасталу ситуацију", изјавио је градоначелник, а објављено је на сајту града.
Домаћи медији преносе да је раднике данског "Kентаура" у Врању јутрос дочекало обавјештење да се фабрика затвара.
Погон фабрике "Kентаур Балканс" отворен је у Врању прије шест година, за производњу радне одјеће за услужне и здравствене дјелатности. У фабрици је радило више од 250 радника.
