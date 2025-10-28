Logo

Потиснути бијес негативно утиче на ваш живот

Извор:

Новости.рс

28.10.2025

07:58

Потиснути бијес негативно утиче на ваш живот

Љутња је природна емоција која се јавља када осјетимо неправду, увреду или фрустрацију и када се потисне не нестаје. Напротив, остаје у тијелу као „невидљиви отров“ који временом утиче на физичко и психичко здравље.

Стручњаци упозоравају да потискивање бијеса води ка бројним психосоматским проблемима. Човјек који „гута љутњу“ често се суочава са главобољама, стомачним тегобама, високим притиском и хроничним умором. Организам је попут затворене посуде под притиском – ако се вентил не отвори, неизбјежно долази до „експлозије“, било у виду болести или наглог излива неконтролисаног бијеса.

Истраживања показују да људи који потискују бијес имају већу склоност ка срчаним и васкуларним болестима. Стални осјећај унутрашње напетости подиже ниво кортизола, хормона стреса, што временом оштећује имунитет и повећава ризик од хроничних обољења.

Ћутање умјесто суочавања често доводи до анксиозности и депресије. Човјек који није у стању да изрази своју љутњу почиње да осјећа беспомоћност и губи самопоуздање. Љутња се тада окреће ка унутра, претварајући се у самокритику, осјећај кривице или ауто-деструктивне обрасце понашања.

Психотерапеути упозоравају да је нарочито опасна ситуација када људи потискују бијес у блиским односима – са партнером, децом или родитељима. Тај „тихи отров“ временом нарушава односе, јер незадовољство не нестаје, већ се јавља у облику пасивне агресије, дистанце и губитка блискости.

Како здраво изразити љутњу

Здрава љутња није разарајућа – она је сигнал да је потребно поставити границе. Умјесто да вичемо или да ћутимо, можемо научити да љутњу изразимо на конструктиван начин.

• Разговором – јасно и мирно рећи шта нам смета.

• Кроз физичку активност – трчање, пливање или чак ударање у џак за бокс помаже да се ослободи нагомилана енергија.

• Технике смиривања – дубоко дисање, медитација и писана евиденција емоција (вођење дневника) доказано снижавају ниво стреса.

Важно је схватити да љутња сама по себи није лоша и да је природна реакција. Оно што одређује њен утицај на наш живот јесте начин на који је изражавамо.

