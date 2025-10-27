Чувар витке линије: Зашто је патлиџан ненадмашан савезник здравља

27.10.2025
Иако га многи прескачу, патлиџан заслужује мјесто у свакодневном јеловнику - можете га додати у салате, користити као основу за лазању, конзумирати са тјестенинама.
При припреми је корисно оставити кору, јер је богата хранљивим материјама, а традиционалан начин уклањања горчине је да посолите исјечени патлиџан, оставити га 30 минута да пусти воду, а затим га обрисати при печењу или пржењу.
Његова корисна својства су добро позната, а међу најважнијима је то што помаже у регулисању тјелесне тежине. Спада у поврће које не садржи скроб и једна шоља садржи нешто мање од 5 грама угљених хидрата и доста влакана, која повећавају осјећај ситости и помажу у смањењу уноса хране.
Здравље
Зашто бисте што прије требали уврстити патлиџан у исхрану
Има низак гликемијски индекс, што значи да полако подижу ниво шећера у крви. Зато су добра опција за особе са дијабетесом, а влакна у патлиџану успоравају апсорпцију шећера, чиме спречавају нагле скокове глукозе у крви.
Патлиџан може помоћи у заштити од неуродегенеративних болести, као што је Алцхајмерова болест. Садржи насунин - антиоксиданс који штити ћелије од оштећења и успорава старење. Насунин смањује упале у мозгу, побољшава проток крви и комуникацију између нервних ћелија.
Редовно конзумирање воћа и поврћа, укључујући патлиџан, може смањити ризик од појаве рака. Патлиџан садржи извјесна једињења која имају потенцијал да уништавају ћелије карцинома дебелог цријева. Ипак, потребно је више истраживања да се потврди ова веза, пише Хелт.
Антиоксиданси смањују оштећења ћелија у организму. Патлиџан садржи бројне антиоксиданте, укључујући полифеноле, фенолне киселине и флавоноиде. Љубичаста боја потиче од антоцијанина, који такође имају антиинфламаторна својства и могу смањити ризик од гојазности.
Патлиџан доприноси заштити од срчаних болести - антоцијанини које садржи спречавају оксидацију LDL (лошег) холестерола, која може довести до очвршћавања артерија, а тиме и до срчаног удара или шлога.
Иако ријетко, неки људи могу имати алергијску реакцију на патлиџан на примјер, осип, отицање. Као и друга поврћа из породице помоћница (парадајз, паприка, кромпир), садржи алкалоиде, који код особа са упалним болестима (на пример, артритисом) могу изазвати погоршање симптома. Садржи оксалате, који у већим количинама могу оптеретити бубреге и повећати ризик од настанка камена у бубрегу, преноси РТ Балкан.
