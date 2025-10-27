Logo

Чувар витке линије: Зашто је патлиџан ненадмашан савезник здравља

27.10.2025

22:08

Коментари:

0
Чувар витке линије: Зашто је патлиџан ненадмашан савезник здравља

Иако га многи прескачу, патлиџан заслужује мјесто у свакодневном јеловнику - можете га додати у салате, користити као основу за лазању, конзумирати са тјестенинама.

При припреми је корисно оставити кору, јер је богата хранљивим материјама, а традиционалан начин уклањања горчине је да посолите исјечени патлиџан, оставити га 30 минута да пусти воду, а затим га обрисати при печењу или пржењу.

Његова корисна својства су добро позната, а међу најважнијима је то што помаже у регулисању тјелесне тежине. Спада у поврће које не садржи скроб и једна шоља садржи нешто мање од 5 грама угљених хидрата и доста влакана, која повећавају осјећај ситости и помажу у смањењу уноса хране.

Патлиџан

Здравље

Зашто бисте што прије требали уврстити патлиџан у исхрану

Помаже у контроли шећера у крви

Има низак гликемијски индекс, што значи да полако подижу ниво шећера у крви. Зато су добра опција за особе са дијабетесом, а влакна у патлиџану успоравају апсорпцију шећера, чиме спречавају нагле скокове глукозе у крви.

Добар за здравље мозга, а има и антиканцерогена својства

Патлиџан може помоћи у заштити од неуродегенеративних болести, као што је Алцхајмерова болест. Садржи насунин - антиоксиданс који штити ћелије од оштећења и успорава старење. Насунин смањује упале у мозгу, побољшава проток крви и комуникацију између нервних ћелија.

PIJACA-190925

Друштво

Богата понуда, али цијена папрена: За домаћи ајвар код нас треба издвојити и до 200 КМ

Редовно конзумирање воћа и поврћа, укључујући патлиџан, може смањити ризик од појаве рака. Патлиџан садржи извјесна једињења која имају потенцијал да уништавају ћелије карцинома дебелог цријева. Ипак, потребно је више истраживања да се потврди ова веза, пише Хелт.

Обезбјеђује антиоксидансе

Антиоксиданси смањују оштећења ћелија у организму. Патлиџан садржи бројне антиоксиданте, укључујући полифеноле, фенолне киселине и флавоноиде. Љубичаста боја потиче од антоцијанина, који такође имају антиинфламаторна својства и могу смањити ризик од гојазности.

paprike pixabay

Регион

Ратар преко ноћи остао без 5 тона паприке: Полиција трага за лоповима

Штитити срце

Патлиџан доприноси заштити од срчаних болести - антоцијанини које садржи спречавају оксидацију LDL (лошег) холестерола, која може довести до очвршћавања артерија, а тиме и до срчаног удара или шлога.

Ко треба да буде опрезан

Иако ријетко, неки људи могу имати алергијску реакцију на патлиџан на примјер, осип, отицање. Као и друга поврћа из породице помоћница (парадајз, паприка, кромпир), садржи алкалоиде, који код особа са упалним болестима (на пример, артритисом) могу изазвати погоршање симптома. Садржи оксалате, који у већим количинама могу оптеретити бубреге и повећати ризик од настанка камена у бубрегу, преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Patlidžan

здравље

vitka linija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

Друштво

Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

17 ч

0
Истина о магнезијуму: Ево када и колико га треба пити

Здравље

Истина о магнезијуму: Ево када и колико га треба пити

1 д

0
Љекари препоручују свињску маст за ова 3 озбиљна проблема

Здравље

Љекари препоручују свињску маст за ова 3 озбиљна проблема

1 д

0
Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

Градови и општине

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

1 д

0

Више из рубрике

Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

Здравље

Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

4 ч

0
Још вечерас попијте чај од липе: Помаже у смиривању стреса и омогућава бољи сан

Здравље

Још вечерас попијте чај од липе: Помаже у смиривању стреса и омогућава бољи сан

10 ч

0
Сестре добиле исту застрашујућу дијагнозу: Сада их љекари их називају чудом

Здравље

Сестре добиле исту застрашујућу дијагнозу: Сада их љекари их називају чудом

12 ч

0
Једна кашичица чини чуда: Ево шта се дешава у организму ако сваки дан конзумирамо мед

Здравље

Једна кашичица чини чуда: Ево шта се дешава у организму ако сваки дан конзумирамо мед

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Тешка срамота: Младожења изговорио име бивше пред олтаром

22

52

Одложено или отказано готово 3.800 летова

22

42

Додик: Очекујем другачију атмосферу на сједници Савјета безбједности

22

36

Не заборавите замијенити новчанице, рок истиче у децембру!

22

31

Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner