Богата понуда, али цијена папрена: За домаћи ајвар код нас треба издвојити и до 200 КМ

На пијацама широм БиХ ових дана је богата понуда воћа и поврћа. На тезгама доминира оно типично за јесен и за припрему зимнице. Судећи по цијенама домаћице ове сезоне немају рачуницу да праве зимницу.
Упркос традицији, цијене краставаца, купуса, „рог“ паприке, без које је незамислив ајвар, али и мркве, карфиола, шљива, дуња те осталог поврћа и воћа одбијају купце.
Иако цијене варирају од града до града, сви они који ће се посветити прављењу зимнице ове године ће припремити и дубље новчанике. Паприке за ајвар, популарне „роге“ су између три и четитри 4 КМ, колико им је јуче била цијена на мостарској Тржници. Домаће паприке „бабуре“ су и скупље и достижу цијену и до шест КМ.
Килограм мркве је од 3 до 3,5 КМ, карфиол је 4 КМ, лук 3 КМ, патлиџани су 3 КМ, а „мохуна“, односно, боранија је 6 КМ. Најјефтинији бијели лук је 10 КМ по килограму.
За 20-так тегли ајвара потребно је близу 30 килограма паприка „рога“, 12 килограма патлиџана и више од три литра уља. У ајвар се додају бијели лук, слатке или љуте папричице, па ће домаћице само за намирнице издвојити најмање 200 КМ.
Илија Рајич продаје домаћи ајвар. Килограм ајвара који прави од свог поврћа продаје по цијени од 15 КМ и то му је, рекао нам је, исплативо.
''Све што направим, продам. Ријетко ко се данас одлучује да прави ајвар. Није то баш једноставно. Они који цијене домаће, купиће, а млађи више немају ни времена ни живаца за то'', испричао је Рајич за „Аваз“.
Јања Чондић, трговкиња на пијаци, годинама продаје кисели купус. Процес припреме, казала нам је, није једноставан.
''То се мени исплати, имам сталне купце и све што укиселим заиста продам. Ајвар не правим ни за своје потребе, то је далеко скупље и захтијева труд и вријеме. Иначе, жене се све теже одлучују да праве зимницу'', казала је Чондрићева.
Домаћи купус који се продаје „врећом“ кошта 1,5 КМ по килограму. С друге стране, килограм шљива кошта од 3 до 5 КМ, шипак, односно нар је од 3 до 3,5 КМ, а сухе смокве 20 КМ по килограму. Килограм дуња је 4 КМ.
Реџо Омербашић, економиста и предсједник Удружења потрошача Посавског кантона, указује на то да су цијене на пијаци више него у било којем тржном центру, преноси Аваз.
''У тржним центрима се продаје највише увозно воће и поврће, а домаћа производња је због низа фактора скупља ове године. Калкулација је да се, због високих цијена, у домаћинству не исплати правити ајвар нити киселити паприке. То говорим као неко ко се својевремено бавио прерадом воћа и поврћа'' рекао је Омербашић.
