Одмах се распадну: Ове сорте купуса не треба киселити

Извор:
АТВ
27.10.2025
10:01
С доласком јесени и припремама за зимницу, готово свака домаћица посегне за купусом, али ријетко ко обрати пажњу на сорту.
Управо ту многи погријеше, јер нису све врсте купуса погодне за кисељење. Ако одаберете погрешну сорту, главице се могу распасти већ до децембра, а сав труд око припреме киселог купуса пада у воду.
Наиме, постоје сорте купуса које су намијењене искључиво за свјежу потрошњу. Такав купус има танке и њежне листове, лагане главице и више воде, што га чини одличним за салату, али лошим избором за зимницу.
Најчешће грешке праве они који користе ране сорте купуса, јер оне брже расту и нису отпорне на дуготрајно кисељење.
Код њих се листови брзо распадају, ствара се слуз и појављује неугодан мирис у бурету.
Ако желите да ваш кисели купус остане чврст, хрскав и укусан до прољећа, избјегавајте ране и сорте с премеканим листовима.
За добар кисели купус бирајте провјерене, касне сорте с густим, тешким и чврстим главицама.
Све ове сорте имају висок садржај природних шећера и густу структуру, што омогућава правилно врење и дуготрајан квалитет.
Бирајте чврсте и здраве главице, без оштећења.
Купус не смије бити изложен мразу прије кисељења.
Главице морају бити потпуно потопљене у расолу.
Ако се вода замути или појави слуз, обавезно промијените течност.
