Оригинални рецепт за прави лесковачки ајвар

30.09.2025

Оригинални рецепт за прави лесковачки ајвар
На југу Србије, у срцу Лесковца, сваке јесени шири се мирис печених паприка. То није само кулинарски ритуал, већи дио идентитета града. Најбоља врста паприке која се најчешће бира за ајвар је Куртовка.

Састојци (за око 10 тегли):

-10 кг црвене меснате паприке

-300 - 500 г плавог патлиџана (по жељи)

-300 мл уља

-2 - 3 кашике соли

-2 - 3 кашике сирћета

-2 - 3 главице бијелог лука (опционо, по укусу).

Печење паприка

Паприке се пеку на плотни, роштиљу или у рерни док кожица не поцрни и не одвоји се од меса. Кључ аутентичног укуса лежи у диму - без њега, ајвар губи душу.

Љуштење и цијеђење

Испечене паприке се остављају у затвореној посуди или кеси да се „узноје“, па се љуште и одстрањују сјеменке. Потом се остављају да се добро оциједе преко ноћи.

Мљевење и динстање

Очишћене паприке мељу се на машини за месо. У широкој шерпи загријава се уље, додаје паприка и динста на лаганој ватри уз стално мијешање - најмање 2–3 сата. Што дуже и спорије, то укус богатији.

Зачињавање

Пред крај кувања додаје се со, сирће и по жељи бијели лук. Маса мора бити густа и сјајна.

Паковање

Врео ајвар пуни се у стерилисане тегле, затвара и кратко пастеризује или покрива ћебетом да се постепено хлади.

Више од рецепта - симбол југа

Ајвар није само зимница. Он се преноси са кољена на кољено, а свака породица у Лесковцу тврди да баш њихов рецепт има "оно нешто". На трпези се служи уз месо, хљеб или сир, а за многе је најбољи доручак, парче хљеба и кашика домаћег ајвара.

- Ајвар је за нас много више од хране, то је мирис дјетињства, сјећање на окупљања и доказ да се стрпљење увијек исплати - каже једна домаћица из Лесковца.

(Најжена)

Ајвар

Зимница

Leskovac

