Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

Познати биохакер Брајан Џонсон открио је да једна намирница може да успори старење и одложи превремену смрт, а није скупа.
Брајан Џонсон, четрдесетосмогодишњи технолошки могул, који тврди да је биолошки млађи за најмање деценију, наглашава да кључ дуговјечности не лежи у скупим суплементима, већ у љутим чили папричицама, пише Дејли мејл.
Џонсон се позива на велику студију из 2020. године која је обухватила више од 570.000 људи из Сједињених Држава, Италије, Кине и Ирана. Резултати су показали да људи који редовно конзумирају чили папричице имају 26 одсто мањи ризик од кардиоваскуларних болести и 23 одсто мањи ризик од смртности повезане са раком у поређењу са онима који их нису конзумирали. Њихов ризик од смрти био је мањи за импресивних 25 одсто, преноси б92.
Студија Америчког удружења за срце није донијела коначан закључак о механизму дјеловања чили папричица, али претходне студије указују на кључну улогу капсаицина - једињења које им даје карактеристичну љутину. Капсаицин је познат по својим антиинфламаторним, антиоксидативним, антиканцерогеним и својствима регулисања глукозе у крви.
Иако је студија исхране била опсервациона и заснована на самопроцјени учесника, што отежава извођење чврстих закључака о препорученој количини или врсти чили папричица, главни аутор др Бо Сју, кардиолог у Кливлендској клиници, нагласио је да "фактори исхране могу играти важну улогу у општем здрављу".
Међутим, додао је да су потребна даља, контролисана истраживања како би се потврдили ови прелиминарни налази.
Друге научне студије су такође повезале редовну конзумацију чилија са заштитом од деменције. Студија из 2020. године на мишевима открила је да капсаицин штити од стварања амилоидних плакова, штетних наслага за које се сматра да су одговорни за симптоме Алцхајмерове болести.
Упркос томе што троши више од два милиона долара годишње на свој режим против старења, Џонсон није открио да ли редовно једе љуте папричице. Овај здравствени инфлуенсер је велики заговорник екстра дјевичанског маслиновог уља, за које каже да конзумира кашику уз сваки оброк, сваки дан.
