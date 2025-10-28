Logo

Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

Извор:

СРНА

28.10.2025

13:06

Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да је срамно то што Младен Иванић спочитава Милораду Додику политичку борбу и отпор према поробљавању Републике Српске.

"Иванићу смета политичка борба за заштиту Републике Српске, али му не смета то што је Додик процесуиран и осуђен по декретима колонизатора", истакао је Мазалица за Срну реагујући на Иванићеву изјаву да је власт у Српској, како каже, беспотребно дизала тензије.

milorad kojic

Република Српска

Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

За разлику од Иванића, који је напустио коалицију оног тренутка када су га ти исти колонизатори притисли и тиме истрговао своју слободу и заштиту од правосудног поступка због злоупотребе положаја, подсјетио је Мазалица, Додик је имао и храбрости и људскости да истрпи цијели правосудни прогон и злоупотребу права, чиме је показао свијету да колонијални поредак у БиХ није метафора, него стварност и у 21. вијеку.

Тагови:

Срђан Мазалица

Mladen Ivanić

