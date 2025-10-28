Logo

Ковачевић: Станивуковић покренуо расипање, а не укрупњавање

28.10.2025

13:01

Ковачевић: Станивуковић покренуо расипање, а не укрупњавање
Фото: АТВ БЛ

Станивуковићев покрет не подржава оснивач и почасни предсједник ПДП-а, шеф клуба посланика, делегат у Дому народа, а већ су га напустили предсједница Актива жена, секретар за међународну сарадњу, бивша портпаролка и велики број одборника, и ту није крај, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

- Кажу да је од оригиналног ПДП-а наводно остао једино неки стари Иванићев сако у бившим просторијама ПДП-а - навео је Ковачевић.

влада-српске-зграда-16092025

Република Српска

Извјештај Владе Српске: Самозванац диктаторским декретима нарушава уставни поредак

С друге стране, додао је Ковачевић, придружили су му се један одборник и један начелник, уз услов, да буду испред свих чланова ПДП-а.

- И онда то Станивуковић назива укрупњавањем. Већ је одавно познато да се он баш нешто не разумије у математику, али ово ипак много више личи на расипање, него на укрупњавање - написао је Ковачевић на Иксу.

