Додик: Српска и Мађарска дијеле заједничку визију

Република Српска и Мађарска дијеле заједничку визију - мир, стабилност и право сваког народа да сам одлучује о својој будућности, рекао је предсједник Милорад Додик.
Додик је на маргинама 3. Минске међународне конференције о евроазијској безбједности разговарао са министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом.
"Захвалност Мађарској и министру Сијарту на пријатељству, принципијелности и разумијевању које показују не само према Републици Српској, него и према цијелом српском народу", написао је Додик на Иксу.
На маргинама III Минске међународне конференције о евроазијској безбједности разговарао сам с министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом @FM_Szijjarto .— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 28, 2025
Република Српска и Мађарска дијеле заједничку визију - мир, стабилност и право сваког народа да сам одлучује о својој… pic.twitter.com/QUGCjdhJ4r
