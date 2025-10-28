Logo

Додик: Српска и Мађарска дијеле заједничку визију

Додик: Српска и Мађарска дијеле заједничку визију
Фото: Printscreen/X/Milorad Dodik

Република Српска и Мађарска дијеле заједничку визију - мир, стабилност и право сваког народа да сам одлучује о својој будућности, рекао је предсједник Милорад Додик.

Додик је на маргинама 3. Минске међународне конференције о евроазијској безбједности разговарао са министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом.

Полиција Црна Гора

Регион

Ухапшено осам Подгоричана због напада и говора мржње

"Захвалност Мађарској и министру Сијарту на пријатељству, принципијелности и разумијевању које показују не само према Републици Српској, него и према цијелом српском народу", написао је Додик на Иксу.

