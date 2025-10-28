Logo

Додик на Конференцији о евроазијској безбједности

Извор:

РТРС

28.10.2025

08:45

Коментари:

0
Додик на Конференцији о евроазијској безбједности
Фото: РТРС

У Минску ће данас бити отворена 3. Међународна конференција о европској безбједности под називом "Глобални свијет - енигма евроазијске безбједности".

Овај значајан догађај има за циљ да анализира тренутну геополитичку ситуацију, коју одликују подјеле и неповјерење, али и све јачи гласови у евроазијском простору засновани на принципима правде и једнакости. Дводневној конференцији присуствоваће и предсједник Републике Српске Милорад Додик.

Учесници конференције биће високи званичници из великог броја земаља. На најважнијој пленарној сједници, говориће и предсједник Републике Српске. На истој сједници учествоваће, између осталих и шеф руске дипломатије Сергеј Лавров, мађарски Петер Сијарто, званичници Кине, Индије, Ирана и неколико евроазијских организација.

Сергеј Лавров и Милорад Додик

Република Српска

Додик се састао са Лавровом у Минску

Конференција ће обухватити низ радних сесија које се баве кључним питањима за безбједност у Европи и Евроазији. Прије свега како се вратити дијалогу и прекинути трку у наоружању. Очекује се да ће учесници разматрати начине рјешавања постојећих сукоба и криза, као и улогу међународних организација у одржавању стабилности.

Другог дана конференције, на једној од сесија говориће и министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир.

