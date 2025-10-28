Додик се састао са Лавровом у Минску

Извор:
28.10.2025
08:38
Предсједник Републике Српске Милорад Додик састао се данас у Минску са руским министром иностраних послова Сергејем Лавровом.
Додик је најавио да ће се састати и са мађарским шефом дипломатије Петером Сијартом и десетином представника других земаља који ће учествовати на Међународној конференцији о безбједности.
У Минску ће данас бити отворена Трећа међународна конференција о европској безбједности под називом "Глобални свијет-енигма евроазијске безбједности".
Циљ овог великог догађаја је анализа тренутне геополитичке ситуације, коју одликују подјеле и неповјерење, али и све јачи гласови у евроазијском простору, засновани на принципима правде и једнакости.
