Logo

Након напада ножем у возу, полицајци савладали погрешног путника

Извор:

Телеграф

03.11.2025

17:24

Коментари:

0
policija Velika Britanija Engleska
Фото: Unsplash

Два осумњичена, обојица британски држављани, ухапшена су због сумње на покушај убиства у суботу увече након што је нападач ранио 11 особа ножем у возу у Хантингтону у Великој Британији. Један од њих је у међувремену пуштен на слободу, а други мушкарац се третира као једини осумњичени.

Медији су данас објавили снимак на ком се види како један од путника у возу виче "Нисам ја", након што су га полицајци савладали електрошокером, мислећи да је он нападач.

staka pixabay

Хроника

Пјевач штаком претукао жену - боре јој се за живот

Полицајци све вријеме вичу "лези, лези", док он у једном тренутку пада на земљу од бола. Након тога наставља да виче "нисам ја" док му полицајци стављају лисице.

Једанаесторо људи је збринуто у болници након напада. У недјељу увече, Британска транспортна полиција (БТП) потврдила је да је пет повријеђених отпуштено кући.

Полиција је у једном тренутку прогласила "Платонов код", ријеч коју користе службе хитне помоћи када реагују на "пљачкашки терористички напад", али је полиција у недјељу саопштила да ништа не указује на то да је у питању терористички напад.

кула рим

Свијет

Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Полиција је саопштила да су полицајци на лицу мјеста пронашли нож.

Мотив осумњиченог нападача још увијек није познат.

Дејвид Хорн, генерални директор компаније ЛНЕР, захвалио се радницима хитне службе "на брзом и професионалном реаговању" и рекао да су компанија и особље "дубоко шокирани и ожалошћени" инцидентом.

uvidjaj policija rs

Хроника

Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо

"Наше мисли и молитве су са свима погођенима, посебно са нашим колегом који је и даље у животно угроженом стању и његовом породицом. Такође бих желио да одам признање возачу, посади и нашим колегама из оперативних интервенција због њихове храбрости и брзих реаговања" рекао је.

Подијели:

Тагови:

Велика Британија

napad nožem

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Хроника

Малољетник брутално претучен металном шипком

3 ч

0
Споменик Слободану Праљку у Чапљини

БиХ

Слободану Праљку направили споменик усред БиХ

3 ч

0
Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

Кошарка

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

3 ч

0
Синди Морван

Остали спортови

Познату спортисткињу убила љубоморна жена

3 ч

0

Више из рубрике

Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Свијет

Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

3 ч

0
Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

Свијет

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

3 ч

0
Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Свијет

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

3 ч

0
Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Свијет

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

20

Веју пахуље: У БиХ поново пао снијег

20

14

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

20

12

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

20

11

Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

20

06

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner