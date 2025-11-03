Након напада ножем у возу, полицајци савладали погрешног путника

Извор:
Телеграф
03.11.2025
17:24
Коментари:0
Два осумњичена, обојица британски држављани, ухапшена су због сумње на покушај убиства у суботу увече након што је нападач ранио 11 особа ножем у возу у Хантингтону у Великој Британији. Један од њих је у међувремену пуштен на слободу, а други мушкарац се третира као једини осумњичени.
Медији су данас објавили снимак на ком се види како један од путника у возу виче "Нисам ја", након што су га полицајци савладали електрошокером, мислећи да је он нападач.
Хроника
Пјевач штаком претукао жену - боре јој се за живот
Полицајци све вријеме вичу "лези, лези", док он у једном тренутку пада на земљу од бола. Након тога наставља да виче "нисам ја" док му полицајци стављају лисице.
Једанаесторо људи је збринуто у болници након напада. У недјељу увече, Британска транспортна полиција (БТП) потврдила је да је пет повријеђених отпуштено кући.
Полиција је у једном тренутку прогласила "Платонов код", ријеч коју користе службе хитне помоћи када реагују на "пљачкашки терористички напад", али је полиција у недјељу саопштила да ништа не указује на то да је у питању терористички напад.
Свијет
Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума
Полиција је саопштила да су полицајци на лицу мјеста пронашли нож.
Мотив осумњиченог нападача још увијек није познат.
Дејвид Хорн, генерални директор компаније ЛНЕР, захвалио се радницима хитне службе "на брзом и професионалном реаговању" и рекао да су компанија и особље "дубоко шокирани и ожалошћени" инцидентом.
Хроника
Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо
"Наше мисли и молитве су са свима погођенима, посебно са нашим колегом који је и даље у животно угроженом стању и његовом породицом. Такође бих желио да одам признање возачу, посади и нашим колегама из оперативних интервенција због њихове храбрости и брзих реаговања" рекао је.
Најновије
Најчитаније
20
20
20
14
20
12
20
11
20
06
Тренутно на програму