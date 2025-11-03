Logo

Полиција у БиХ одузела главу животиње, рогове и месо

АТВ

03.11.2025

17:48

Одузете пушке
Фото: МУП ТК

Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Тузланског кантона, истражиоци Сектора криминалистичке полиције – Одсјек за општи криминалитет, уз асистенцију ПС Челић и Јединице за специјалну подршку, 31. октобра 2025. године су, под надзором Кантоналног тужилаштва ТК и по наредби Општинског суда у Сребренику, извршили претрес на више локација у Челићу које користи пет особа.

Претреси су обављени у оквиру истраге о кривичним дјелима "противзаконити лов“ и "недозвољено држање оружја или експлозивних материја“.

Током акције пронађени су и привремено одузети бројни предмети, међу којима девет ловачких пушака различитих марки, већа количина муниције калибра 7,62 мм, више од 400 патрона за ловачке пушке, оптика за оружје, оружни листови, 16 трофејних рогова, глава срндаћа с роговима, месо које асоцира на дивљач, пиштољска муниција, стартни пиштољ, детонаторска каписла, мобилни телефони, као и ловачка опрема.

Одузети рогови
Одузети рогови

Истрага се наставља према упутствима поступајућег тужиоца, а по окончању вјештачења Кантоналном тужилаштву ТК биће достављен извјештај с доказима и налазима из истраге.

nezakonit lov

Полиција

Оружје

месо

