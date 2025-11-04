Gmail корисницима стигло хитно упозорење: Ако овдје видите свој налог, мијењајте лозинку

Извор:
Б92
04.11.2025
20:43
Корисници Gmaila су добили ново упозорење и ово би могао да буде савршен тренутак за преглед и јачање безбједности налога. Гугл је објавио смјернице након извјештаја да су милиони лозинки компромитовани у великој крађи података.
Иако је потврђено да ово није био директан напад на Gmail, то не значи да би корисници требало да буду мање опрезни. Заправо, Гугл наводи да би корисници Gmaila, који брину о својим налозима, требало да размотре омогућавање "верификације у 2 корака" и да размисле о "тренутном ресетовању лозинки".
Како можете да утврдите да ли је ваш налог у опасности? Почетни извјештаји о нарушавању безбједности Гмаила почели су да се појављују након што је Трој Хант, оснивач веб странице Have I Been Pwned, објавио ажурирање у вези са текућим сајбер нападима. Ова бесплатна услуга омогућава корисницима да провјере да ли су њихови налози компромитовани и да утврде да ли је потребно ажурирање да би остали безбједни.
Најновије информације са Have I Been Pwned указују на то да је сада више од 180 милиона лозинки изложено на мрежи. Ради се о огромном броју компромитованих налога, што је несумњиво аларманто. Иако сам Гмаил није претрпио пробијање безбједности, због његове масовне популарности знатан број налога који имају Гмаил адресе повезане са њима је укључен у најновије цурење.
Да бисте остали безбједни, први корак је да посјетите Have I Been Pwned и унесете своју имејл адресу. Ту ћете открити еда ли је неки од ваших налога компромитован. Уколико приметите црвено упозорење, вријеме је да примијените неке промјене и узмете у обзир најновије Гуглове смјернице.
Гугл је у објави на мрежи X истакао: "Извештаји о 'нарушавању безбједности Гмаила које утиче на милионе корисника' су нетачни. Gmail одбрана је јака, а корисници остају заштићени".
"Нетачни извјештаји произилазе из погрешног разумијевања база података 'инфостеалер-а' (софтвер за крађу информација), које рутински компајлирају различите активности крађе акредитива и дешавају се широм мреже. То се не односи на нови напад усмјерен на било коју особу, алат или платформу.
Гугл истиче да корисници могу да се заштите од крађе акредитива укључивањем верификације у 2 корака и коришћењем безбједносних кључева (passkeys) као јаче и сигурније алтернативе лозинкама. На крају, ту је и ресетовање лозинки уколико своја налог пронађете на листама као што су ове.
