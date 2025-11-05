Тајфун хара Филипинима, најмање 66 мртвих, стотине хиљада евакуисано

Извор:
Број жртава тајфуна Калмаеги на Филипинима порастао је на најмање 66, док се становници најтеже погођене провинције Себу суочавају са огромном разарањем. Уништене куће, улице прекривене рушевинама и прекинути животи су тужна слика коју је остављала олуја док се сада креће ка Вијетнаму, пише CNN .
Сцене у Себуу
У граду Талисај, преживјели претражују остатке својих домова у нади да ће спасити нешто вриједно. Међу њима је и Ајлин Окен (38), која је пронашла своју кућу потпуно уништену. „Годинама смо радили и штедјели за ово, а онда је у тренутку све нестало“, рекла је дрхтавим гласом, додајући да је захвална што је њена породица, укључујући и њене две ћерке, неповријеђена.
Након што су се поплавне воде повукле, у Себу, популарној туристичкој дестинацији, откривени су призори катастрофе: срушене куће, преврнута возила и гомиле рушевина свуда. На многим мјестима и даље нема струје, а телекомуникационе услуге су повремене.
Црни баланс и напори за спасавање
Према посљедњим подацима, 66 људи је изгубило живот, 26 се још увијек води као нестало, а 10 је повређено. Међу погинулима је и шест војника чији се хеликоптер срушио током хуманитарне мисије на острву Минданао.
Фотографије и снимци Филипинског црвеног крста приказују спасиоце како газе кроз воду до колена у граду Себу, користећи чамце да би дошли до становника заробљених у поплављеним кућама. У граду Лилоан, на сјеверу покрајине, куће су биле потопљене тако да су се видјели само кровови.
Олуја јача и пријети Вијетнаму
Калмеги, локално познат као Тино, је 20. олуја која је погодила Филипине ове године. Након што је у уторак стигла до копна и благо ослабила, метеоролози предвиђају да ће поново ојачати изнад Јужног кинеског мора.
This is the aftermath in Talisay City, Cebu, Philippines — the city looks almost completely washed away.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025
At least 26 people have been killed, with estimated winds reaching 130 kph and gusts of up to 180 kph as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) tore through the region. pic.twitter.com/UBs1Rk57fw
Олуја је евакуисала више од 200.000 људи и отказала више од 180 летова. Државна метеоролошка агенција ПАГАСА упозорила је на олујне ударе висине до три метра, што представља претњу приобалним подручјима.
This is not normal — it’s getting worse day by day. This morning, powerful floodwaters hit Villa Azalea Phase 2C, Cotcot, Liloan, Cebu, Philippines, as strong winds and heavy rain from Typhoon Tino (Kalmaegi) continued. pic.twitter.com/5qmenSBQNV— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025
Док Филипини процјењују штету, Вијетнам се спрема за тајфун који се очекује у петак. Вијетнамска влада је саопштила да се спрема за најгори могући сценарио, посебно зато што су централни региони земље већ погођени јаким поплавама у којима је прошле недјеље погинуло најмање 40 људи. „Ово је веома јак тајфун, који наставља да јача након уласка у Источно море“, наводи се у саопштењу владе.
Разарања која је донио Калмаеги долазе само мјесец дана након што је земљотрес јачине 6,9 степени Рихтерове скале погодио сјеверни Себу, у којем су десетине људи погинуле, а хиљаде расељене. Филипини, земља коју у просјеку погађа 20 тропских олуја годишње, опорављају се од низа природних катастрофа посљедњих мјесеци.
