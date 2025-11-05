Logo

Тајфун хара Филипинима, најмање 66 мртвих, стотине хиљада евакуисано

Извор:

Индекс

05.11.2025

07:39

Коментари:

0
Тајфун хара Филипинима, најмање 66 мртвих, стотине хиљада евакуисано
Фото: Друштвена мрежа X/Weather Monitor

Број жртава тајфуна Калмаеги на Филипинима порастао је на најмање 66, док се становници најтеже погођене провинције Себу суочавају са огромном разарањем. Уништене куће, улице прекривене рушевинама и прекинути животи су тужна слика коју је остављала олуја док се сада креће ка Вијетнаму, пише CNN .

Сцене у Себуу

У граду Талисај, преживјели претражују остатке својих домова у нади да ће спасити нешто вриједно. Међу њима је и Ајлин Окен (38), која је пронашла своју кућу потпуно уништену. „Годинама смо радили и штедјели за ово, а онда је у тренутку све нестало“, рекла је дрхтавим гласом, додајући да је захвална што је њена породица, укључујући и њене две ћерке, неповријеђена.

Након што су се поплавне воде повукле, у Себу, популарној туристичкој дестинацији, откривени су призори катастрофе: срушене куће, преврнута возила и гомиле рушевина свуда. На многим мјестима и даље нема струје, а телекомуникационе услуге су повремене.

Црни баланс и напори за спасавање

Према посљедњим подацима, 66 људи је изгубило живот, 26 се још увијек води као нестало, а 10 је повређено. Међу погинулима је и шест војника чији се хеликоптер срушио током хуманитарне мисије на острву Минданао.

Фотографије и снимци Филипинског црвеног крста приказују спасиоце како газе кроз воду до колена у граду Себу, користећи чамце да би дошли до становника заробљених у поплављеним кућама. У граду Лилоан, на сјеверу покрајине, куће су биле потопљене тако да су се видјели само кровови.

Олуја јача и пријети Вијетнаму

Калмеги, локално познат као Тино, је 20. олуја која је погодила Филипине ове године. Након што је у уторак стигла до копна и благо ослабила, метеоролози предвиђају да ће поново ојачати изнад Јужног кинеског мора.

Олуја је евакуисала више од 200.000 људи и отказала више од 180 летова. Државна метеоролошка агенција ПАГАСА упозорила је на олујне ударе висине до три метра, што представља претњу приобалним подручјима.

Док Филипини процјењују штету, Вијетнам се спрема за тајфун који се очекује у петак. Вијетнамска влада је саопштила да се спрема за најгори могући сценарио, посебно зато што су централни региони земље већ погођени јаким поплавама у којима је прошле недјеље погинуло најмање 40 људи. „Ово је веома јак тајфун, који наставља да јача након уласка у Источно море“, наводи се у саопштењу владе.

Разарања која је донио Калмаеги долазе само мјесец дана након што је земљотрес јачине 6,9 степени Рихтерове скале погодио сјеверни Себу, у којем су десетине људи погинуле, а хиљаде расељене. Филипини, земља коју у просјеку погађа 20 тропских олуја годишње, опорављају се од низа природних катастрофа посљедњих мјесеци.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

tajfun

Filipini

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас славимо Светог апостола Јакова: Упозорење богатима и порука о праштању

Друштво

Данас славимо Светог апостола Јакова: Упозорење богатима и порука о праштању

1 ч

0
Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

Свијет

Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

2 ч

0
Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

Хроника

Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

2 ч

0
Карлеуша осула паљбу по Младеновићки: ''Она је кратконога злоћа''

Сцена

Карлеуша осула паљбу по Младеновићки: ''Она је кратконога злоћа''

2 ч

0

Више из рубрике

Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

Свијет

Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

2 ч

0
Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

Свијет

Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

2 ч

0
Ф-16 Фајтинг Фалкон

Свијет

Балканска земља купује 18 авиона Ф-16 за један евро

9 ч

0
Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

Свијет

Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

20

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

09

16

Цвијановић: Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота у Тузли

09

14

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

09

10

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

09

06

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner