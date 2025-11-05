Logo

Криза у САД се продубљује: Најдужа блокада рада владе у историји

05.11.2025

10:00

Коментари:

0
Криза у САД се продубљује: Најдужа блокада рада владе у историји

Сенат Сједињених Америчких Држава није успио да, 14. пут заредом, усвоји нацрт закона о финансирању владе који је претходно одобрио Представнички дом, пошто је процедурално гласање окончано резултатом 54 према 44, што је испод потребних 60 гласова.

Ово је 14. пут да Сенат одбија привремени буџетски предлог Представничког дома, чиме се продужава блокада рада владе, која је наступила прије 35 дана и ушла у 36. дан, и која је овим одбијањем постала најдужа у историји САД, наводи Ен-Би-Си њуз.

Демократе Кетрин Кортес Масто из Неваде и Џон Фетер­ман из Пенсилваније, као и независни сенатор Ангус Кинг из Мејна, који се прикључује демократском блоку, гласали су за покретање поступка, док је републиканац Ранд Пол из Кентакија био једини из своје партије који је гласао против. Сенатори Кори Букер и Том Тилис нису гласали.

Приједлог, којим би се финансирање владе продужило до 21. новембра, није добио додатну подршку демократа ни у 14. покушају, упркос оптимизму појединих републиканаца да се крај блокаде назире, пише амерички "Политико".

Подијели:

Тагови:

američki Senat

SAD

Доналд Трамп

Republikanci

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

МО Русије: Зеленски нема додир са реалношћу

Свијет

МО Русије: Зеленски нема додир са реалношћу

3 ч

0
Њемачка полиција извршила рације у неколико исламских удружења: Залагали се за успоставу "хилафета"

Свијет

Њемачка полиција извршила рације у неколико исламских удружења: Залагали се за успоставу "хилафета"

3 ч

0
Земљотрес 6,2 степена Рихтерове скале погодио Индонезију

Свијет

Земљотрес 6,2 степена Рихтерове скале погодио Индонезију

4 ч

0
Порука Трампу: Ако нас само пипнете...

Свијет

Порука Трампу: Ако нас само пипнете...

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

За пацијенте из ризичних група 400 доза вакцина против грипа

13

00

Гајанин: Универзитет расте, радимо на испуњењу циљева првог ректора

12

50

Поскупљује ракија?

12

50

Вечерас наступа пун Мјесец у Бику: Ево шта чека сваки хороскопски знак

12

48

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner