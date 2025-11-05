Криза у САД се продубљује: Најдужа блокада рада владе у историји

05.11.2025
10:00
Коментари:0
Сенат Сједињених Америчких Држава није успио да, 14. пут заредом, усвоји нацрт закона о финансирању владе који је претходно одобрио Представнички дом, пошто је процедурално гласање окончано резултатом 54 према 44, што је испод потребних 60 гласова.
Ово је 14. пут да Сенат одбија привремени буџетски предлог Представничког дома, чиме се продужава блокада рада владе, која је наступила прије 35 дана и ушла у 36. дан, и која је овим одбијањем постала најдужа у историји САД, наводи Ен-Би-Си њуз.
Демократе Кетрин Кортес Масто из Неваде и Џон Фетерман из Пенсилваније, као и независни сенатор Ангус Кинг из Мејна, који се прикључује демократском блоку, гласали су за покретање поступка, док је републиканац Ранд Пол из Кентакија био једини из своје партије који је гласао против. Сенатори Кори Букер и Том Тилис нису гласали.
Приједлог, којим би се финансирање владе продужило до 21. новембра, није добио додатну подршку демократа ни у 14. покушају, упркос оптимизму појединих републиканаца да се крај блокаде назире, пише амерички "Политико".
Најновије
Најчитаније
13
05
13
00
12
50
12
50
12
48
Тренутно на програму