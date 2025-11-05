Logo

Драма у Француској: Аутом се залетио у људе, нападач ухапшен

05.11.2025

12:02

Јутрос је на француском острву Олерон возач намјерно налетио на више пјешака и бициклиста, при чему је повријеђено пет особа, од којих су три у тешком стању. Нападач је ухапшен након што је покушао запалити своје возило, а истрага је у току, пише „Ле Паризијен“.

Детаљи напада

Инцидент се догодио јутрос око 8.45 часова, када се мушкарац аутомобилом залетио у десетак људи на путу између мјеста Долус-д’Олерон и Сен-Пјер-д’Олерон.

Међу жртвама су пјешаци и бициклисти. Троје тешко повријеђених хеликоптером је пребачено у болницу у Поатијеу. Званични подаци о броју страдалих још су привремени, а у двору Олерон организован је центар за психолошку помоћ.

Хапшење и профил осумњиченог

Починиоца је полиција ухапсила неколико минута након напада, док је покушавао запалити свој аутомобил у којем су пронађене плинске боце.

Ухапшен је без пружања отпора и спроведен у полицијску станицу у Сен-Пјер-д’Олерону. Према наводима француских медија, ријеч је о тридесетогодишњем француском држављанину који живи на острву.

Градоначелник Сен-Пјер-д’Олерона, Кристоф Сјеур, изјавио је: „Познат је по бројним испадима, посебно због редовне употребе дрога и алкохола.“ Мушкарац се не налази у евиденцији лица под надзором због могуће терористичке радикализације.

Наводно узвикнуо „Алаху екбер“

Према првим подацима из истраге, возач је наводно узвикнуо „Алаху екбер“ прије него што је налетио на људе, али та информација још није званично потврђена. Истражиоци за сада не искључују могућност да је ријеч о особи с психичким поремећајима.

Реакција власти

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез потврдио је да је истрага покренута и најавио свој долазак на мјесто догађаја током дана, на захтјев премијера.

„Јутрос је возач на свом путу ударио неколико пјешака и бициклиста у Сен-Пјер-д’Олерону и Долус-д’Олерону. Двије жртве су у критичном стању, а три друге особе су повријеђене. Починиоца су ухапсили жандарми. Истрага је отворена“, поручио је Нуњез.

(Индекс)

Француска

napad

Коментари (0)
