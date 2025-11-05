Погледајте колико мајке са дјецом мање зарађују од жена без дјеце

05.11.2025
11:41
Нова европска студија открива велике разлике у платама између различитих група становништва, а посебно су погођене жене млађе од 30 година које постају мајке.
Истраживање Лајбницовог центра за европска економска истраживања (ЗЕW) показало је да се тзв. ''казна за мајчинство“ у Њемачкој јавља чешће и израженије него што се раније мислило.
Студија показује да је просјечна годишња плата мајки четири године након рођења дјетета чак 30.000 евра нижа у односу на жене исте доби без дјеце. То је око 30% разлике, што је знатно више него што су раније процјене показивале. Најтеже су погођене младе мајке млађе од 30 година јер тада пропуштају кључне године напредовања у каријери и повећања плата.
Њемачко-шведска фондација Albright истиче да је ''казна за мајчинство“ један од главних разлога што разлика у платама између мушкараца и жена, позната као Gender Pay Gap, у Њемачкој годинама споро опада. У 2025. години та разлика износи 16%.
''У радном свијету који озбиљно схвата равноправност, мајчинство не смије бити финансијски ризик“, поручују из фондације.
Анализа платформе Кунуну из 2023. године додатно потврђује да се разлика у платама између мушкараца и жена повећава са годинама радног искуства. ''Након шест до десет година рада, када многи оснивају породицу, каријере жена често успоравају“, каже директорица Кунуну Нина Цимерман. Док мајке губе на висини плате, очеви обично не биљеже пад.
Према процјенама Њемачког синдикалног савеза (ДГБ), чак 70% запослених жена не зарађује довољно да би дугорочно могле саме издржавати дијете или осигурати пристојну пензију. Њемачка Штедионица (Sparkasse) упозорава и на тзв. ''пензијски шок“ након 45 година радног стажа.
Државне мјере, попут признавања година одгајања дјеце и додатака за скраћено радно вријеме, донекле ублажавају губитке, али стручњаци упозоравају да то није довољно да се спријечи сиромаштво у старости.
Према истраживачу Јоханесу Геyеру из Њемачког института за економска истраживања (DIW Berlin), главни узрок проблема није само систем пензијског осигурања, већ и неравномерна подјела кућних и родитељских обавеза између мајки и очева, недостатак мјеста у вртићима, као и пореске олакшице које и даље фаворизују традиционални модел породице.
(Феникс)
