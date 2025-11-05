Logo

Погледајте колико мајке са дјецом мање зарађују од жена без дјеце

05.11.2025

11:41

Погледајте колико мајке са дјецом мање зарађују од жена без дјеце
Фото: Pixabay

Нова европска студија открива велике разлике у платама између различитих група становништва, а посебно су погођене жене млађе од 30 година које постају мајке.

Истраживање Лајбницовог центра за европска економска истраживања (ЗЕW) показало је да се тзв. ''казна за мајчинство“ у Њемачкој јавља чешће и израженије него што се раније мислило.

Мајке зарађују значајно мање

Студија показује да је просјечна годишња плата мајки четири године након рођења дјетета чак 30.000 евра нижа у односу на жене исте доби без дјеце. То је око 30% разлике, што је знатно више него што су раније процјене показивале. Најтеже су погођене младе мајке млађе од 30 година јер тада пропуштају кључне године напредовања у каријери и повећања плата.

Stanovi

Економија

Колико је потребно мјесечних плата да бисмо купили стан од 70 квадрата?

''Gender Pay Gap“ и даље висок

Њемачко-шведска фондација Albright истиче да је ''казна за мајчинство“ један од главних разлога што разлика у платама између мушкараца и жена, позната као Gender Pay Gap, у Њемачкој годинама споро опада. У 2025. години та разлика износи 16%.

''У радном свијету који озбиљно схвата равноправност, мајчинство не смије бити финансијски ризик“, поручују из фондације.

Анализа платформе Кунуну из 2023. године додатно потврђује да се разлика у платама између мушкараца и жена повећава са годинама радног искуства. ''Након шест до десет година рада, када многи оснивају породицу, каријере жена често успоравају“, каже директорица Кунуну Нина Цимерман. Док мајке губе на висини плате, очеви обично не биљеже пад.

посао

Економија

Прима социјалну помоћ већ 20 година и не планира то да промијени: "Послови су преслабо плаћени"

Ризик од сиромаштва у старости

Према процјенама Њемачког синдикалног савеза (ДГБ), чак 70% запослених жена не зарађује довољно да би дугорочно могле саме издржавати дијете или осигурати пристојну пензију. Њемачка Штедионица (Sparkasse) упозорава и на тзв. ''пензијски шок“ након 45 година радног стажа.

Државне мјере, попут признавања година одгајања дјеце и додатака за скраћено радно вријеме, донекле ублажавају губитке, али стручњаци упозоравају да то није довољно да се спријечи сиромаштво у старости.

кула рим

Свијет

Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Узроци проблема

Према истраживачу Јоханесу Геyеру из Њемачког института за економска истраживања (DIW Berlin), главни узрок проблема није само систем пензијског осигурања, већ и неравномерна подјела кућних и родитељских обавеза између мајки и очева, недостатак мјеста у вртићима, као и пореске олакшице које и даље фаворизују традиционални модел породице.

(Феникс)

