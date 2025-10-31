Купусијада се организује, а плата нема

Аутор:Сања Трифковић
31.10.2025
19:31
Коментари:0
Градска управа се ових дана ужурбано спрема за нови спектакл – Купусијаду! Купус се ренда брзином свјетлости, главице се држе као трофеји, купус се и декорише, негдје ће и да крчка у лонцу. Све мора бити савршено – јер ако је купус добар, ваљда ће се народ мање сјећати осталог.
Нисмо против Купусијаде, забава је свима потребна, али док ће се Црњеловом у недјељу ширити мирис купуса, у градском вртићу од понедјељка – тишина. Не зато што су дјеца коначно мирна, већ зато што ће васпитачи у генерални штрајк. Центар за социјални рад већ мјесецима чека, пет спортских клубова одустало је од такмичења јер немају новца.
„Уколико се то не деси, овим путем желим да најавим од 3.11. штрајк, значи онај генерални штрајк, али са минимумом процеса рада“, рекла је Адриана Мирић, предсједник синдикалне организације запослених у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“.
„Ја слободно могу рећи да се Бијељина налази у најгорој ситуацији у историји спорта. Што се тиче одговорности ја морам да поменем да је Скупштина града Бијељина заједно са јако битним чиниоцем, Савјетом за спорт и да су урадили све што је у њиховој моћи" ,рекао је Жико Савић, замјеник предсједника Скупштине града Бијељина.
Градоначелник има објашњење. Крив је, наравно, ребаланс. И скупштина. И ПДВ. И сви други. Док се траже главице за рендање, чини се да је једина која недостаје – она што мисли о граду. Купус је култура по којој је Семберија позната. Пољопривредници су и ове године вриједно радили како би од свог рада живјели. Чини се да је и ту дошло колапса система.
„Данас истиче рок за предају документације за текућу годину, за ову 2025.годину, а нису исплаћени подстицаји за 2024. Ја откако имам газдинство, а имам од свог пунољетства, то се још није десило. Мислим да град Бијељина треба да буде носилац свих великих пројеката за пољопривреду али ми смо овдје таоци неодговорне и лоше политике“, рекао је Горан Симић, Велика Обарска.
Док се купус ренда све брже, живот у Бијељини постаје све тиши. А можда је то и циљ – да се у звуку рендета не чује вапај грађана који покушавају да преживе. Кад све сабереш, изгледа да је у овом граду једино купус добио оно што му припада – пажњу, љубав и промоцију. Сви остали нека сачекају боља времена. Или бар нову главицу.
