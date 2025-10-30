Logo

Необичан хоби дјевојке из Градишке: Голим рукама хвата змије

Ало

30.10.2025

Тања Баришић
Талентована средњошколка Тања Баришић из Градишке има необичне хобије.

Осим што одлично игра фудбал, јака је у дуелима и на турнирима игра и против мушких екипа, Тања је још једним хобијем показала да је веома храбра дјевојка.

Не боји се змија, чак их и ухвати. И не само то, ослободи се и пусти змију да јој се мота око руке и кроз прсте.

"Често доживим сусрет са змијом. Овдје је Сава близу, има и змија. Уопште ме не занима која је врста змије, да ли је отровница или не. Ухватим је, поиграм се са њом и пустим је у природу. Једном ме је бака позвала и питала ме смијем ли ухватити змију, ушла је у љетну кухињу и наравно ја сам је ухватила“, прича Тања, преноси "Ало".

Тања Баришић

Ова дјевојка, коју привлаче и мотори, увијек је насмијана и спремна да помогне свакоме у невољи.

Доживјела је и неугодне ситуације са змијама и то је није поколебало.

"Два пута ме је змија убола зубима и ништа страшно. Нисам чак ни љекару ишла. Брзо је прошло. Нисам се уплашила, можда сам ја погријешила. Змија кад је држим у руци осјети моје расположење, ако је неко близу и начини нагли потез или корак, постоји могућност да ме змија пецне. Тако и ја осјетим кад се змија боји мене", прича Тања Баришић.

Тања је свјесна да су змије корисне животиње и тако се према њима и односи. Више пута их је ухватила и пренијела их на сигурно. Велики је противник убијања змија и ширења панике приликом сусрета са овим животињама, које се ипак боје човјека.

