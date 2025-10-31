Појачан саобраћај на улазу из правца Хрватске

31.10.2025
14:14
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Костајница и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ из Хрватске, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Саобраћај се у Републици Српској одвија несметано, осим на дионицама на којима се изводе радови.
