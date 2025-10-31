Logo

Појачан саобраћај на улазу из правца Хрватске

31.10.2025

14:14

Коментари:

0
Појачан саобраћај на улазу из правца Хрватске
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Костајница и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ из Хрватске, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Саобраћај се у Републици Српској одвија несметано, осим на дионицама на којима се изводе радови.

илу-мачка-09102025

Занимљивости

Францускиња мора платити казну од 1.250 евра јер јој мачак одлазио код комшије

Подијели:

Тагови:

АМС РС

granica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Забрањен јавни скуп бошњачких организација у Котор Варошу

Градови и општине

Забрањен јавни скуп бошњачких организација у Котор Варошу

5 ч

0
Тања Баришић

Градови и општине

Необичан хоби дјевојке из Градишке: Голим рукама хвата змије

1 д

0
Савић: Укидање санкција потврда да истина увијек добије своје признање

Градови и општине

Савић: Укидање санкција потврда да истина увијек добије своје признање

1 д

0
СНСД: Док Градоначелник води високу политику, Бијељина све више тоне

Градови и општине

СНСД: Док Градоначелник води високу политику, Бијељина све више тоне

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

16

42

За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

16

36

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

16

30

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

16

26

Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner