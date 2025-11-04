Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

Извор:
Мањак чипова приморава произвођача аутомобилске електронике Бош да скрати смјене у двије фабрике у матичној Њемачкој.
"Приоритет су нам снабдјевање и избјегавање или минимализација производних рестрикција", саопштио је портпарол компаније у уторак, додајући да производња у фабрикама у Анзбаху и Залцгитеру повремено застаје због мањка компоненти за електронске склопове.
Бош је стога аплицирао за владине субвенције којима планира да покрије скраћење смјена у та два погона.
Шема фирмама под финансијским притиском омогућава да дио радника пошаље кући без укидања радних мјеста, јер држава покрива дио незарађених плата.
Колико ће највећи произвођач аутомобилске електронике на свијету користити "провјерени инструмент" помоћи, то зависи од стања на тржишту и уских грла у наредним седмицама, рекао је портпарол, пише "дпа".
Коријен проблема са снабдијевањем води до произвођача чипова Некспериа, чију је управу холандска влада одузела кинеском оснивачу и ставила је под државну контролу.
У одговору на тај потез, Кина је стопирала извоз производа попут чипова за аутомобилску индустрију.
