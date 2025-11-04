Logo

Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

Извор:

Агенције

04.11.2025

22:34

Коментари:

0
Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

Мањак чипова приморава произвођача аутомобилске електронике Бош да скрати смјене у двије фабрике у матичној Њемачкој.

"Приоритет су нам снабдјевање и избјегавање или минимализација производних рестрикција", саопштио је портпарол компаније у уторак, додајући да производња у фабрикама у Анзбаху и Залцгитеру повремено застаје због мањка компоненти за електронске склопове.

Пожар у Тузли

Хроника

Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

Бош је стога аплицирао за владине субвенције којима планира да покрије скраћење смјена у та два погона.

Шема фирмама под финансијским притиском омогућава да дио радника пошаље кући без укидања радних мјеста, јер држава покрива дио незарађених плата.

Колико ће највећи произвођач аутомобилске електронике на свијету користити "провјерени инструмент" помоћи, то зависи од стања на тржишту и уских грла у наредним седмицама, рекао је портпарол, пише "дпа".

Ротација полиција

Свијет

Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

Коријен проблема са снабдијевањем води до произвођача чипова Некспериа, чију је управу холандска влада одузела кинеском оснивачу и ставила је под државну контролу.

У одговору на тај потез, Кина је стопирала извоз производа попут чипова за аутомобилску индустрију.

Подијели:

Тагови:

fabrika

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пожар Тузла Дом пензионера

Хроника

Детаљи након пожара у Дому пензионера: Три особе превезене у болницу због тровања угљенмоноксидом

21 мин

0
Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

Кошарка

Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

23 мин

0
Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију

Занимљивости

Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију

28 мин

0
Одзвонило Михољском лету - стижу минуси

Србија

Одзвонило Михољском лету - стижу минуси

23 мин

0

Више из рубрике

Политичарима у БиХ више нема кафе за 0,8 нити кромпира за 1 КМ

Економија

Политичарима у БиХ више нема кафе за 0,8 нити кромпира за 1 КМ

7 ч

0
Хоће ли због горива да поскупи и брашно?

Економија

Хоће ли због горива да поскупи и брашно?

7 ч

0
Један од најбогатијих људи у БиХ открио тајну успјеха

Економија

Један од најбогатијих људи у БиХ открио тајну успјеха

1 д

0
Почиње градња још једног брзог пута

Економија

Почиње градња још једног брзог пута

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

41

Трагедија у Дому пензионера: Најмање седам страдалих у стравичном пожару

22

35

Сутра највећи супермјесец у години

22

34

Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

22

31

Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

22

30

Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner