Један од најбогатијих људи у БиХ открио тајну успјеха

Власник Хифа Оил Групација Изудин Ахметлић био је гост на отварању нове фабрике фирме Профил-изолејшн у Жепчу вриједне 20 милиона марака.
Ахметлић је један од најуспјешнијих и најбогатијих предузетника на Западном Балкану. Осим у БиХ, нарочито развијен бизнис има у Хрватској и Црној Гори.
Овом приликом он је у краткој изјави објаснио шта је тајна успјеха.
Ахметлић је објаснио да привредници развијају менталитет “осуђен сам да успијем, ја морам успјети по цијену да сагорим на том путу“. Управо то је оно што их доводи до врхунских резултата, од чега користи имају локалне заједнице али и цијела држава.
"Ако ја сагорим, штафету ће преузети неко други и носиће је даље. Тај менталитет побједника је исписао невјероватну причу у Жепчу", појаснио је Ахметлић.
Говорећи о отварању нове фабрике у Жепчу, он је казао да је то на понос свим привредницима, односно привредним патриотама ове земље који у сложеном амбијенту дају свој допринос на начин како знају и умију.
"Привредници Тешња којима ја припадам су поносни на нашег привредника Тадију због онога шта је направио за своју локалну заједницу, али и за цијелу Босни и Херцеговину", казао је Ахметлић.
У региону у којем се привреда често бори са административним препрекама, овакве приче показују да рад, визија и упорност могу створити нова радна мјеста и нову наду. А како каже Ахметлић – “ако један сагори, други преузима штафету” – и то је можда најпрецизнији опис менталитета који покреће привреду напријед.
Ријетки али значајни кораци напријед
Ахметлићеве ријечи додатно су одјекнуле јер су изговорене у тренутку када регион биљежи ријетке, али значајне индустријске инвестиције попут ове у Жепчу – погона који запошљава више од стотину радника и извози 80 одсто производње ван земље, преноси "Бизнис Инфо".
Подсјетимо, свечаним пресијецањем траке у Жепчу је у рад пуштена нова творница термоизолационих панела, једна од најмодернијих те врсте у овом дијелу Европе. Фабрика, у власништву компаније Профил-изолејшн, производи Рокпур сендвич панеле на вишемилионски вриједној линији за аутоматску производњу.
У овом савременом погону запослено је више од 100 радника, а на свечаности отварања присуствовало је неколико стотина званица – привредника из цијелог региона, представника локалне самоуправе и Владе Зеничко-добојског кантона.
Власник и оснивач компаније, Тадија Филиповић, уложио је око 20 милиона марака у куповину и обнову некадашњег погона аустријске фирме Контејнекс.
