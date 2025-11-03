Logo

Један од најбогатијих људи у БиХ открио тајну успјеха

Извор:

BiznisInfo

03.11.2025

18:48

Коментари:

0
Један од најбогатијих људи у БиХ открио тајну успјеха
Фото: ATV

Власник Хифа Оил Групација Изудин Ахметлић био је гост на отварању нове фабрике фирме Профил-изолејшн у Жепчу вриједне 20 милиона марака.

Ахметлић је један од најуспјешнијих и најбогатијих предузетника на Западном Балкану. Осим у БиХ, нарочито развијен бизнис има у Хрватској и Црној Гори.

Овом приликом он је у краткој изјави објаснио шта је тајна успјеха.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Занимљивости

Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

Ахметлић је објаснио да привредници развијају менталитет “осуђен сам да успијем, ја морам успјети по цијену да сагорим на том путу“. Управо то је оно што их доводи до врхунских резултата, од чега користи имају локалне заједнице али и цијела држава.

"Ако ја сагорим, штафету ће преузети неко други и носиће је даље. Тај менталитет побједника је исписао невјероватну причу у Жепчу", појаснио је Ахметлић.

Говорећи о отварању нове фабрике у Жепчу, он је казао да је то на понос свим привредницима, односно привредним патриотама ове земље који у сложеном амбијенту дају свој допринос на начин како знају и умију.

"Привредници Тешња којима ја припадам су поносни на нашег привредника Тадију због онога шта је направио за своју локалну заједницу, али и за цијелу Босни и Херцеговину", казао је Ахметлић.

autoput nemacka saobracaj

Економија

Почиње градња још једног брзог пута

У региону у којем се привреда често бори са административним препрекама, овакве приче показују да рад, визија и упорност могу створити нова радна мјеста и нову наду. А како каже Ахметлић – “ако један сагори, други преузима штафету” – и то је можда најпрецизнији опис менталитета који покреће привреду напријед.

Ријетки али значајни кораци напријед

Ахметлићеве ријечи додатно су одјекнуле јер су изговорене у тренутку када регион биљежи ријетке, али значајне индустријске инвестиције попут ове у Жепчу – погона који запошљава више од стотину радника и извози 80 одсто производње ван земље, преноси "Бизнис Инфо".

Подсјетимо, свечаним пресијецањем траке у Жепчу је у рад пуштена нова творница термоизолационих панела, једна од најмодернијих те врсте у овом дијелу Европе. Фабрика, у власништву компаније Профил-изолејшн, производи Рокпур сендвич панеле на вишемилионски вриједној линији за аутоматску производњу.

Avion

Свијет

Дјечак уперио ласер према авиону, пилот хитно реаговао

У овом савременом погону запослено је више од 100 радника, а на свечаности отварања присуствовало је неколико стотина званица – привредника из цијелог региона, представника локалне самоуправе и Владе Зеничко-добојског кантона.

Власник и оснивач компаније, Тадија Филиповић, уложио је око 20 милиона марака у куповину и обнову некадашњег погона аустријске фирме Контејнекс.

Подијели:

Тагови:

uspjeh

bogatstvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Није само Јапан: Америчке нуклеарне бомбе су пале на још три државе

Свијет

Није само Јапан: Америчке нуклеарне бомбе су пале на још три државе

1 ч

0
Додик: У Српској добри услови за живот

Република Српска

Додик: У Српској добри услови за живот

1 ч

3
Цвијановић: Од ЕУ очекујемо подршку домаћим институцијама

Република Српска

Цвијановић: Од ЕУ очекујемо подршку домаћим институцијама

1 ч

0
Крали човјеку дрва, он оставио озбиљну поруку лоповима

Градови и општине

Крали човјеку дрва, он оставио озбиљну поруку лоповима

1 ч

0

Више из рубрике

Почиње градња још једног брзог пута

Економија

Почиње градња још једног брзог пута

1 ч

0
Криза тресе Њемачку: Више фирми разматра отпуштање радника

Економија

Криза тресе Њемачку: Више фирми разматра отпуштање радника

4 ч

0
ТикТок више није у кинеским рукама!

Економија

ТикТок више није у кинеским рукама!

5 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Шта ће бити са цијенама нафте до краја године? Аналитичари изнијели најновије прогнозе

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

20

12

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

20

11

Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

20

06

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

20

06

Несташица лијекова у БиХ, више од 40 трајно повучено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner