Logo

Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

Извор:

Жена Блиц

03.11.2025

18:44

Коментари:

0
Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције
Фото: ATV

Кађење куће вијековима је дио хришћанске традиције и сматра се моћним начином да се простор ослободи од свега што је нечисто и нечастиво. Овај свети обичај, који потиче још из најранијих времена, и данас има дубоко значење. Доноси мир, благостање и освећење сваком дому.

Шта значи кађење у хришћанској вјери

Кађење представља духовни чин чишћења простора, којим се, према вјеровању, одагнавају зли духови и негативна енергија. Још од давнина, за кађење се користе тамјан и брикет, док је у старо доба умјесто тамјана коришћена смирна.

autoput nemacka saobracaj

Економија

Почиње градња још једног брзог пута

Православни хришћани вјерују да дим тамјана има моћ да донесе мир и заштиту, а сам чин кађења симболизује уздизање молитве ка Богу. Зато се тамјан користи у свим црквеним обредима, током литургија, молитви, крштења, вјенчања и јелеосвећења.

Тамјан у Светом писму

Употреба тамјана има чврсто упориште у Светом писму. У књизи пророка Малахије пише да ће се „од истока до запада приносити Богу жртва чиста и кандило“. Рани хришћански писци, попут Светог мученика Јустина, тумачили су „чисту жртву“ као свето причешће, а кађење као симбол молитве и оданости Богу.

Avion

Свијет

Дјечак уперио ласер према авиону, пилот хитно реаговао

У Откровењу Јовановом (Откр. 5,8; 8,3–5) тамјан се помиње као жртва истинитом Богу, док се у храму Соломоновом такође приносио Јахвеу (Лк. 1,49). Чак и треће апостолско правило говори о тамјану и јелеју као јединим даровима који се могу уносити у хришћански храм.

Ко треба да окади кућу

Кађење у цркви и дому најчешће обавља свештеник. Он тада кади иконе, реликвије и присутне људе, док оне који нису ту помиње у молитви. Сматра се да се тим чином молитве укућана уздижу ка Господу, а дом и његови становници примају освећење.

Ипак, кађење може да обави и домаћин, као што сам пали свијеће и моли се Богу. То се обично чини на дан крсне славе, уочи празника или недјељом, али има и оних који свој дом каде свакодневно, што се сматра потпуно исправним.

nuklearni rat eksplozija

Свијет

Није само Јапан: Америчке нуклеарне бомбе су пале на још три државе

Када треба да се окади дом

Кућу би требало освештати и окадити након градње, реновирања, кречења или било каквих већих промена у простору.

Тада се припремају:

-иконе, свијећа и кадионица

-тамјан, чинија с водом и босиљак

-посуда с брашном, чаша уља и четири мале свијеће (које се лијепе на зидове)

Свештеник током обреда чита молитве за напредак дома, здравље укућана, љубав, слогу и разумијевање. Зидове помазује освећеним уљем, а молитва оснажује мир и благослов у дому.

Додик-АТВ

Република Српска

Додик: У Српској добри услови за живот

Значење кандила и пламена

Кандило се поставља испред иконе и требало би да гори сваког празника и недјељом, мада многи бирају да свјетлост кандила гори непрекидно. Пламен кандила симболизује свјетлост Христове науке и свјетлост живота светитеља, али и подсјећа укућане да живе чистим, свијетлим животом. Они који редовно пале кандило свједоче да оно мијења енергију и расположење у дому, нарочито у празничне дане.

Како се правилно кади кућа

У кадионицу најприје ставите брикет, а преко њега неколико зрна тамјана. Када брикет почне да гори, започните молитву. Кадионица се држи у десној руци, којом се чини знак крста, док се укућани каде редом, од најстаријег до најмлађег.

По завршетку, кадионица се одлаже на посебно мјесто у кући.

drva

Градови и општине

Крали човјеку дрва, он оставио озбиљну поруку лоповима

Брикет и тамјан симболизују љубав према вјери и топлину душе домаћина, док мирис тамјана представља благодат Светог Духа која се шири по дому.

Подијели:

Тагови:

православље

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац претучен усред ресторана

Србија

Мушкарац претучен усред ресторана

2 ч

0
Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Хроника

Вандалски чин на гробљу у Бијељини: Оскрнављен споменик инспектору Ненаду Марковићу

2 ч

1
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

ЧетГПТ више неће "глумити доктора, адвоката или финансијског савјетника"

2 ч

0
Слободан Праљак

БиХ

Тужилаштво БиХ формирало предмет због споменика Праљку

2 ч

0

Више из рубрике

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

Занимљивости

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

3 ч

0
Svađa partneri

Занимљивости

Ово су два најокрутнија хороскопска знака

3 ч

0
Учитељица покренула буру

Занимљивости

Учитељица снимком покренула буру: Да ли је ОК да у овоме идем у школу?

4 ч

0
Опасно на први поглед: Ако примијетите ово на бананама, одмах их избјегавајте!

Занимљивости

Опасно на први поглед: Ако примијетите ово на бананама, одмах их избјегавајте!

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

20

12

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

20

11

Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

20

06

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

20

06

Несташица лијекова у БиХ, више од 40 трајно повучено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner