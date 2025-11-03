Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

Извор:
03.11.2025
Кађење куће вијековима је дио хришћанске традиције и сматра се моћним начином да се простор ослободи од свега што је нечисто и нечастиво. Овај свети обичај, који потиче још из најранијих времена, и данас има дубоко значење. Доноси мир, благостање и освећење сваком дому.
Кађење представља духовни чин чишћења простора, којим се, према вјеровању, одагнавају зли духови и негативна енергија. Још од давнина, за кађење се користе тамјан и брикет, док је у старо доба умјесто тамјана коришћена смирна.
Православни хришћани вјерују да дим тамјана има моћ да донесе мир и заштиту, а сам чин кађења симболизује уздизање молитве ка Богу. Зато се тамјан користи у свим црквеним обредима, током литургија, молитви, крштења, вјенчања и јелеосвећења.
Употреба тамјана има чврсто упориште у Светом писму. У књизи пророка Малахије пише да ће се „од истока до запада приносити Богу жртва чиста и кандило“. Рани хришћански писци, попут Светог мученика Јустина, тумачили су „чисту жртву“ као свето причешће, а кађење као симбол молитве и оданости Богу.
У Откровењу Јовановом (Откр. 5,8; 8,3–5) тамјан се помиње као жртва истинитом Богу, док се у храму Соломоновом такође приносио Јахвеу (Лк. 1,49). Чак и треће апостолско правило говори о тамјану и јелеју као јединим даровима који се могу уносити у хришћански храм.
Кађење у цркви и дому најчешће обавља свештеник. Он тада кади иконе, реликвије и присутне људе, док оне који нису ту помиње у молитви. Сматра се да се тим чином молитве укућана уздижу ка Господу, а дом и његови становници примају освећење.
Ипак, кађење може да обави и домаћин, као што сам пали свијеће и моли се Богу. То се обично чини на дан крсне славе, уочи празника или недјељом, али има и оних који свој дом каде свакодневно, што се сматра потпуно исправним.
Кућу би требало освештати и окадити након градње, реновирања, кречења или било каквих већих промена у простору.
Тада се припремају:
-иконе, свијећа и кадионица
-тамјан, чинија с водом и босиљак
-посуда с брашном, чаша уља и четири мале свијеће (које се лијепе на зидове)
Свештеник током обреда чита молитве за напредак дома, здравље укућана, љубав, слогу и разумијевање. Зидове помазује освећеним уљем, а молитва оснажује мир и благослов у дому.
Кандило се поставља испред иконе и требало би да гори сваког празника и недјељом, мада многи бирају да свјетлост кандила гори непрекидно. Пламен кандила симболизује свјетлост Христове науке и свјетлост живота светитеља, али и подсјећа укућане да живе чистим, свијетлим животом. Они који редовно пале кандило свједоче да оно мијења енергију и расположење у дому, нарочито у празничне дане.
У кадионицу најприје ставите брикет, а преко њега неколико зрна тамјана. Када брикет почне да гори, започните молитву. Кадионица се држи у десној руци, којом се чини знак крста, док се укућани каде редом, од најстаријег до најмлађег.
По завршетку, кадионица се одлаже на посебно мјесто у кући.
Брикет и тамјан симболизују љубав према вјери и топлину душе домаћина, док мирис тамјана представља благодат Светог Духа која се шири по дому.
