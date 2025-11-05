Тојота забиљежила озбиљан пад профита

Logo

"Тојота" је саопштила је да јој је квартални профит опао за седам одсто у односу на претходну годину, након што су царине предсједника САД Доналда Трампа погодиле јапанске произвођаче аутомобила.

Нето профит за период од априла до септембра компаније "Тојота мотор корп" износио је 11,5 милијарди долара.

Упркос томе, јапански гигант очекује да ће на нивоу фискалне године, која се завршава у марту 2026. године, повећати зараду на укупно 19 милијарди долара, пренио је АП.

Током прошле фискалне године, "Тојота" је забиљежила профит од 26 милијарди долара.

Иако царине штете њеном пословању, "Тојота" је саопштила да је продаја њених аутомобила порасла у САД и на домаћем тржишту у Јапану.

Америчке царине на јапанске аутомобиле и дијелове умањене су на 15 одсто у септембру са 27,5 одсто, колико је Трамп првобитно одредио након повратка у Бијелу кућу.

