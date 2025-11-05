БиХ покреће процес легализације медицинског канабиса

Извор:
Бљесак
05.11.2025
11:40
Коментари:0
Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине објавило је на порталу е-Конзултације приједлог одлуке о измјени Листе опојних дрога, чиме је отворен пут за употребу канабиса у медицинске сврхе. Тиме је покренуто јавно савјетовање које ће трајати 15 дана, а грађани, стручњаци и институције могу доставити своје приједлоге и коментаре.
Предложеним измјенама канабис се из табеле забрањених супстанци премјешта у табелу супстанци под строгим надзором. То значи да би производња, промет и употреба канабиса и даље били подвргнути строгим законским мјерама, али би се препарати могли издавати као фармацеутски производи искључиво на љекарски рецепт. У истом режиму надзора већ се налазе супстанце као што су кокаин, фентанил и кетамин.
Одлука је у складу с препоруком Свјетске здравствене организације и резолуцијом Комисије Уједињених нација из децембра 2020. године, којом је канабис уклоњен с листе посебно опасних дрога. Босна и Херцеговина, као потписница међународних конвенција о контроли наркотика, дужна је ускладити своје законодавство с тим измјенама.
У Европској унији медицинска употреба канабиса већ је регулисана у 21 држави, међу којима су Хрватска, Њемачка, Италија, Француска и Словенија. У Хрватској се, на примјер, лијекови који садрже супстанце из канабиса могу прописивати пацијентима који болују од мултипле склерозе, карцинома, АИДС-а или епилепсије.
Иако је у БиХ употреба канабиса у медицинске сврхе тренутно забрањена, препарати који садрже канабиноиде већ се могу пронаћи на тржишту, често путем неслужбених канала и по високим цијенама, без икаквог надзора квалитета или сигурности. Министарство упозорава да би регулисање овог подручја омогућило пацијентима приступ сигурним лијековима и истовремено сузбило црно тржиште.
Министарство цивилних послова БиХ преузело је иницијативу након што се Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ прогласила ненадлежном за измјене листе. Комисија за сузбијање злоупотребе опојних дрога, на чијем је челу министарка Дубравка Бошњак, већ је формирало радну групу која припрема закон о допунама Закона о сузбијању злоупотребе опојних дрога.
На наредној сједници Комисија планирано је разматрање допуна листе новим психоактивним супстанцама, с циљем ажурирања прописа који није мијењан од 2012. године. Министарство позива све заинтересоване да се укључе у јавно савјетовање и допринесу доношењу прописа који ће омогућити сигурну, контролисану и медицински оправдану употребу канабиса у Босни и Херцеговини.
