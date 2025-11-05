Logo

Пили сте алкохол, ево послије колико времена можете да возите

Извор:

Курир

05.11.2025

12:19

Коментари:

0
Пили сте алкохол, ево послије колико времена можете да возите
Фото: pexels/Chris F

Послије конзумирања алкохола он остаје у организму, па су британски стручњаци саставили упутство колико возачи треба да паузирају послије сваке чашице.

Послије узимања алкохола он одређено вријеме остаје у организму, а самим тим расте опасност у саобраћају.

У Великој Британији је у периоду од пет ујутро до 11 ујутро кажњена четвртина возача због вожње у пијаном стању (а тамо је дозвољено 0,8 промила, што је више него код нас).

Шта нам то говори? Након ноћног пијанства, алкохол се задржава у организму одређено вријеме и возачи још нису спремни да сједну за волан аутомобила. Дакле, са алкохолом будите опрезни, а посебно са проценом када можете да возите.

Како ће алкохол дјеловати на вас? Зависи то од пола, старосне доби, метаболизма, тјелесне масе, врсте алкохола, онога што сте јели прије конзумације, као и од нивоа стреса којем сте изложени, пише Ревијахак

Британска организација за безбједност саобраћаја Роад Респецт анализирала је конзумацију алкохола и способност за вожњу и издала је препоруке колико би требало да чекате након пића, односно колико дуго алкохол остаје у организму.

Савјетују да се придржавате ових упутстава како бисте избјегли све могуће проблеме у саобраћају, од оних трагичних до финансијских.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Свијет

Драма у Француској: Аутом се залетио у људе, нападач ухапшен

Чаша вина (13,5 процената алкохола)

Једно пиће – 3,5 сати

Два пића – 7 сати

Три пића – 10,5 сати

Четири пића – 14 сати

Пет пића – 17,5 сати

Чашица жестоког пића (40 процената алкохола)

Једно пиће – 1,5 сати

Два пића – 3 сата

Три пића – 4,5 сати

Четири пића – 6 сати

Пет пића – 7,5 сати

Пиво, лагер (5 процената алкохола)

Једно пиће – 2,5 сати

Два пића – 5 сати

Три пића – 7,5 сати

Четири пића – 10 сати

Пет пића – 12,5 сати

(курир)

Подијели:

Тагови:

piće

Алкохол

вожња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пренос: Конференција за медије Милорада Додика

Емисије

Пренос: Конференција за медије Милорада Додика

57 мин

0
Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

Фудбал

Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

1 ч

0
Амбасада Русије

БиХ

Огласила се Амбасада Русије у БиХ о одлуци крњег Уставног суда

1 ч

1
Погледајте колико мајке са дјецом мање зарађују од жена без дјеце

Економија

Погледајте колико мајке са дјецом мање зарађују од жена без дјеце

1 ч

0

Више из рубрике

Драматичне промјене у Сахари, научници шокирани

Занимљивости

Драматичне промјене у Сахари, научници шокирани

1 ч

0
Срби открили реалну страну живота на селу па жестоко оплели по господи из велеграда

Занимљивости

Срби открили реалну страну живота на селу па жестоко оплели по господи из велеграда

1 ч

0
Црква крст православље вјера

Занимљивости

Језиво вјеровање за 5. новембар: Ако ово урадите на дан Светог Јакова, стиже казна!

2 ч

0
Тајна дуговјечности великана: Ово су за доручак јели патријарх Павле, Владета Јеротић и Никола Тесла

Занимљивости

Тајна дуговјечности великана: Ово су за доручак јели патријарх Павле, Владета Јеротић и Никола Тесла

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Гајанин: Универзитет расте, радимо на испуњењу циљева првог ректора

12

50

Поскупљује ракија?

12

50

Вечерас наступа пун Мјесец у Бику: Ево шта чека сваки хороскопски знак

12

48

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

12

43

Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner