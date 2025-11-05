Пили сте алкохол, ево послије колико времена можете да возите

Извор:
Курир
05.11.2025
12:19
Послије конзумирања алкохола он остаје у организму, па су британски стручњаци саставили упутство колико возачи треба да паузирају послије сваке чашице.
Послије узимања алкохола он одређено вријеме остаје у организму, а самим тим расте опасност у саобраћају.
У Великој Британији је у периоду од пет ујутро до 11 ујутро кажњена четвртина возача због вожње у пијаном стању (а тамо је дозвољено 0,8 промила, што је више него код нас).
Шта нам то говори? Након ноћног пијанства, алкохол се задржава у организму одређено вријеме и возачи још нису спремни да сједну за волан аутомобила. Дакле, са алкохолом будите опрезни, а посебно са проценом када можете да возите.
Како ће алкохол дјеловати на вас? Зависи то од пола, старосне доби, метаболизма, тјелесне масе, врсте алкохола, онога што сте јели прије конзумације, као и од нивоа стреса којем сте изложени, пише Ревијахак
Британска организација за безбједност саобраћаја Роад Респецт анализирала је конзумацију алкохола и способност за вожњу и издала је препоруке колико би требало да чекате након пића, односно колико дуго алкохол остаје у организму.
Савјетују да се придржавате ових упутстава како бисте избјегли све могуће проблеме у саобраћају, од оних трагичних до финансијских.
Свијет
Драма у Француској: Аутом се залетио у људе, нападач ухапшен
Чаша вина (13,5 процената алкохола)
Једно пиће – 3,5 сати
Два пића – 7 сати
Три пића – 10,5 сати
Четири пића – 14 сати
Пет пића – 17,5 сати
Чашица жестоког пића (40 процената алкохола)
Једно пиће – 1,5 сати
Два пића – 3 сата
Три пића – 4,5 сати
Четири пића – 6 сати
Пет пића – 7,5 сати
Пиво, лагер (5 процената алкохола)
Једно пиће – 2,5 сати
Два пића – 5 сати
Три пића – 7,5 сати
Четири пића – 10 сати
Пет пића – 12,5 сати
