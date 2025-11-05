Језиво вјеровање за 5. новембар: Ако ово урадите на дан Светог Јакова, стиже казна!

05.11.2025
Данас православни вјерници славе Светог апостола Јакова, првог епископа Јерусалимског, свеца познатог по својој праведности и смирењу. Вјерује се да ко данас прекрши обичај, навлачи несрећу у кућу, док онај који га испоштује, добија Божји благослов.
Свети Јаков, син праведног Јосифа, хранитеља Пресвете Богородице, био је међу првима који су ширили Христову вјеру. Народ га је звао Јаков Праведни, јер је живио скромно и увијек бранио сиромашне.
Учио је да понизност вриједи више од богатства, а да гордост води у пропаст.
“Богаташи се наслађују на земљи, али њихова ће невоља доћи”, говорио је Свети Јаков, упозоравајући да „сваки цвијет травни увене кад га сунце спржи“.
Свети Јаков је оштро осуђивао оне који не плаћају раднике и зарађују на туђем зноју:
“Вапаји жетелаца дођоше до ушију Господа Саваота.”
Поручивао је да ће неправда бити кажњена, а да су “сиромаси овога свијета богати вјером и насљедници Царства небеског”.
Пред Пасху, јеврејске старешине су га натјерале да се попне на храм и говори против Христа. Умјесто тога, он је пред свима исповедио веру у Сина Божјег.
Због тога су га збацили с крова, али је и рањен клекнуо и помолио се за своје мучитеље:
“Господе, опрости им, јер не знају шта чине.”
Умро је у 63. години и заувек остао симбол праштања и чисте вере.
На данашњи дан верује се да не треба псовати, оговарати нити се свађати, јер све изговорене ријечи носе снажну енергију.
Такође, треба опростити злим језицима и затражити мир у срцу. Ко данас опрашта - вјерује се да га очекује благостање током цијеле године.
