Турци у смјесу за прженице увијек додају један састојак: Сочније су, мекше и ваздушастије

Прженице су некада биле начин да се искористи хљеб од јуче, данас су омиљена храна који спаја генерације. У њима има нечег посебног, баш као у сваком малом задовољству које не захтијева много, а даје осећај дома и топлине.
Код нас се прженице праве на класичан начин, нема ту много филозофије, међутим, у турској кухињи у рецепт је укључен један посебан састојак који их чини још мекшим, ваздушастијим и ароматичнијим.
Основни рецепт за прженице свима је познат: хљеб, јаја, млијеко и мало соли. Међутим, Турци у смјесу додају јогурт, што тесту даје посебну мекоћу и чини да прженице буду лагане, прозрачне и пуног укуса. Јогурт уједно помаже да се хљеб равномјерно натопи, а прженице остану сочне и послије печења.
А ево и детаљне припреме…
Умутите јаја са мало млека и кашиком, две јогурта.
Додајте прстохват соли и по жељи зачине – бибер, оригано или ситно сјецкани першун.
Хљеб умочите у смјесу и пеците на умјереној ватри док не порумени са обје стране.
Резултат су прженице које су споља хрскаве, а изнутра мекане и пенасте.
Јогурт даје благу киселкасту ноту преженицама која се савршено слаже са сланим додацима као што је сир, али и са слатким варијантама – медом, џемом или воћем.
