Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

Блиц

05.11.2025

16:58

Фото: Printscreen/Youtube

Репер Драгомир Деспић познатији као Десингерица појавио се на снимању нове епизоде музичког такмичења "Пинкове Звезде", а том приликом причао је на бројне теме.

На самом почетку је прокоментарисао то што Зорица Брунцлик и Кемиш имају посебан апартман.

– Ко ме прозива? Ја сам доминантан младић. Ја сам директор. Мени не треба посебан апартман, ја увијек касним. Ја одмах идем у студио. Можда се Зорица и Кемиш “шибају” у апартману, замисли уђеш у апартман и видиш их како се “шибају”. Добри смо сви, занимљиво је. Добро водим директорски посао. Ја Зорици не могу да ћутим, она се љутила. Добра је Зока, не бих је мијењао. Промијенио бих само да снимамо од девет сати увече – рекао је Десингерица, а потом признао коме би рендао качкаваљ на главу на свом наступу.

sreca radost ljubav

Занимљивости

Три хороскопска знака којима живот креће набоље од 5. новембра

– Не знам, морали бисмо да се договоримо. Можда се неко љути, мислим да би сви то вољели, није то ништа чудно. Ти што причају да не би, они би први вољели – рекао је он.

О Цеци и наступу у Македонији

– Видио сам, прво нисам капирао шта се дешава, нисам упућен у политичке ствари. Капирам да је она вид‌јела слику на застави, што би неко донио нешто што не ваља. Вид‌јело се да је шокирана. Нисмо ми професори да знамо ко се са ким свађао. Што би неко на наступ донио тако нешто да је то неприхватљиво у тој земљи. Добро је Цеца одговорила. Ја волим тај став, кад је то самоувјерено и кад се зна шта се прича. Речено је да је помјерена са бине, али то се није десило. Ја нисам био у таквој ситуацији, али свашта се дешава – прича он.

Десингерица се дотакао из изјаве Даре Бубамаре да је Милица Павловић скроз фејк.

– То не знам, нисам испратио. Не треба да се свађају уопште. Можда су биле у циклусу. Није то сујета, треба да се дијели мир и љубав, музика спаја људе. Безвезе се свађају. Ја се волим са људима, ја се не свађам. Много фејк људи има на естради, не бих наводио. То је њихова ствар, има колико хоћеш. Увијек сам ја био дипломата – рекао је он, преноси Блиц.

Драгомир Деспић Десингерица

